Ultimissime notizie di calciomercato Sassuolo: ecco dove andrà Armand Laurienté. C’è già il nome della prossima squadra, colpo da 25 milioni di euro.

Prestazioni d’alto livello per l’esterno del Sassuolo che sta impressionando gli addetti ai lavori. Il suo futuro è già deciso per la prossima stagione, svelati tutti i dettagli.

Calciomercato: prendono Laurienté, via da Sassuolo

E’ tmw a riportare le ultime notizie relative al futuro dell’attaccante francese del Sassuolo Armand Laurienté. Il giocatore, arrivato la scorsa stagione dal Lorient per 10 milioni di euro più 2 di bonus, alla sua prima esperienza in Serie A ha stupito in tanti. Ieri l’ennesima grande prestazione con l’attaccante che ha guidato i neroverdi alla vittoria per 3-2 contro la Cremonese. Prima un gol su calcio di punizione e poi un doppio assist decisivo per il successo finale.

Le grandi squadre hanno già adocchiato Laurienté che è pronto al grande salto nel corso del prossimo calciomercato estivo 2023. Emergono già i nomi delle prime squadre intenzionate ad acquistarlo. Il prezzo è già stato fissato: per 25 milioni di euro l’esterno può salutare Reggio Emilia e trasferirsi dove vuole. Anche se la sua valutazione è destinata a salire se dovesse continuare così e chiudere il campionati nel migliore dei modi.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, è vivo l’interesse delle big: su Laurienté Napoli, Milan e Juventus osservano con attenzione la situazione per la prossima stagione. Non mancano neanche le sirene dall’estero, anche se la volontà del calciatore è quella di proseguire in Serie A.

Calciomercato: su Laurienté Napoli, Milan e Juventus

Ci sono varie ragioni per cui il Napoli è interessato a Laurienté nel prossimo calciomercato. La prima è collegata al futuro di Kvaratskhelia che può andare via la prossima estate in presenza di offerte schock da 90 milioni a salire.

Discorso analogo anche per i rossoneri che è alle prese con la situazione relativa al rinnovo di contratto di Rafa Leao: ecco perché può arrivare nel prossimo calciomercato Milan Laurienté, che può essere il sostituto del portoghese. Infine, occhio alla Juventus che è sempre attenta ai giocatori che militano nel campionato italiani. I rapporti con il Sassuolo sono ottimi con il giocatore che può essere il rinforzo giusto per la Juve del futuro, con i dirigenti alla ricerca di giovani talenti di qualità da far esplodere con la maglia bianconera.

Il prezzo di Laurienté è già stato fissato a 25 milioni di euro: un grande affare, considerando le prestazioni sin qui fatte in Serie A. Anche se la bottega del Sassuolo è molto cara, ecco perché da qui alla prossima estate le cose potrebbe cambiare con la valutazione dell’ex Lorient destinata a crescere sempre di più.