Juventus, esonero Allegri: c’è la notizia sull’intreccio in panchina

Via Allegri dalla Juventus, a prescindere dai risultati che emergeranno a fine stagione.

Per riaprire un nuovo ciclo, che continuerebbe senza il tecnico livornese in panchina e con la voglia di andare verso nuovi orizzonti, per il futuro della Juve stessa.

Sull’addio di Allegri se ne sono dette molte, nella stagione in corso, ormai però la Juventus sembra voler continuare e concludere quantomeno questa stagione. E uno dei principali quotidiani sportivi italiani ha svelato quello che è l’intreccio che vede protagonista la Juve e il futuro in panchina per il club bianconero.

Juventus, esonero per Allegri: c’è l’intreccio in panchina

Intreccio in panchina, con Zidane protagonista. Perché Zizou è il sogno per i tifosi bianconeri che, nel corso degli anni novanta, ha brillato in campo diventando leggenda del club juventino.

Tifosi della Juve che vogliono tornare a riconoscersi in figure di spicco della propria storia, dopo aver subìto una forte delusione a causa di quanto è emerso in società, con il caso plusvalenze.

Senza Allegri e con un futuro tutto da scrivere, la Juventus sogna Zidane in panchina, ma occhio all’intreccio. Perché il PSG si può separare da Galtier e puntare tutto su Zidane, anche se circolano altri nomi sul futuro e tutto rischia di intrecciarsi proprio ad Allegri.

Allegri al PSG e Zidane alla Juventus? Spunta l’ipotesi

Se la Juventus dovesse convincere Zidane, cambierebbe tutto per il futuro di Allegri. Secondo quanto riferito dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, il primo nome per il PSG è sempre quello che porta a Zidane, per il dopo Galtier. Ma se dovesse la Juve, beffare il club della Torre Eiffel sull’ex tecnico del Real Madrid, allora massima attenzione anche all’ipotesi parigina per Allegri. Dopo la Juventus, con separazione dai bianconeri, Allegri potrebbe piazzarsi sulla panchina del Parco dei Principi.