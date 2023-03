Calciomercato: stanno prendendo Isco, colpo della big

Novità sul futuro di Isco che ha scelto il suo nuovo club: arriva l’annuncio che spiazza tutti, ecco dove andrà a giocare.

Arrivano aggiornamenti di calciomercato riguardo il futuro di Isco, il trequartista spagnolo è ancora svincolato dopo la sua esperienza al Siviglia in Spagna. E’ pronto a firmare per un nuovo club, ecco tutti i dettagli.

Arriva Isco, la situazione

Isco torna a giocare. Il centrocampista ex Siviglia e Real Madrid è pronto a firmare con una nuova squadra. Il contratto del calciatore è stato risolto lo scorso gennaio e da quel momento è finito nella lista degli svincolati. C’era stato un forte interesse da parte dell’Union Berlino, che aveva fatto sostenere al giocatore anche le visite mediche. Poi l’affare è saltato.

Il nome di Isco è stato accostato anche a club di Serie A come Roma e Salernitana ma l’affare non è mai decollato. Si è trattato solo di una forte suggestione di calciomercato. Adesso le cose sono cambiate, il giocatore ha scelto il suo nuovo club: ecco con chi firmerà.

Secondo le ultime notizie di calciomercato, il Flamengo è pronto ad ingaggiare Isco. Il club brasiliano è avanti nella corsa per il giocatore rispetto alle altre pretendenti. In questo momento lo spagnolo non ha ancora sciolto le riserve. Sono stati avviati i contatti interlocutori con l’entourage dell’ex Real Madrid, ecco l’offerta del Flamengo per Isco.

Isco al Flamengo, i dettagli dell’offerta

Secondo quanto riportato dal portale UOLesporte, il Flamengo ha avviato i contatti per l’ingaggio di Isco. Il club ha l’intenzione di chiudere con il grande colpo questo mercato. L’ex Nazionale spagnolo è free agent, svincolato, dallo scorso gennaio quando ha deciso di rescindere il suo contratto con il Siviglia.

Il calciatore è stato offerto anche in Italia a club come Salernitana e Roma che, però, non hanno approfondito la trattativa per varie ragioni. Ecco perché adesso, un po’ a sorpresa, il calciatore pur di tornare in campo sarebbe disposto a lasciare l’Europa e trasferirsi in Sudamerica con il Flamengo pronto a portare in Brasile Isco.

Ultime notizie calciomercato: su Isco Flamengo e non solo

Il Flamengo è interessato a Isco. Lo spagnolo può giocare il Brasileirao e la Libertadores 2023: è un profilo ideale per la squadra brasiliana. Il club vede in lui il profilo perfetto per rinforzare la rosa e dare un salto di qualità all’organico rossonero.