Incassi Champions League: quanto riceverà il Milan con i Quarti

Il Milan di Pioli si gioca tutto nella prossima partita di Champions League, il ritorno degli Ottavi di Finale contro il Tottenham dopo la vittoria dell’andata.

Sarà un traguardo importante per la squadra rossonera che da troppi anni non raggiunge un risultato simile. Ora iniziano ad arrivare anche notizie riguardo gli incassi di Champions dei club italiani.

Tra le squadre ancora in corsa in Champions tra quelle di Serie A c’è proprio il Milan di Pioli che si giocherà tutto in una partita da dentro o fuori per passare al turno successivo.

Tottenham Milan: la società chiede a Pioli i Quarti

Sarà una partita decisiva per la stagione e per il futuro del tecnico. Perché anche attraverso il cammino in Europa che il club del Milan valuterà la panchina di Stefano Pioli che ha un contratto lungo fino al 2025 dopo l’ultimo rinnovo firmato qualche mese fa come premio per il ritorno allo scudetto vinto. Intanto, nelle ultime settimane ci sono stati dei risultati di alti e bassi per il club rossonero che ora deve provare a rialzarsi dopo la brutta sconfitta con la Fiorentina nell’ultima partita di campionato in Serie A. Dall’altra parte ci sarà il Tottenham di Conte, che a sua volta arriva da due ko di fila e vuole rialzare la testa in Champions. Perché la partita in Europa vale tanto, forse tutto anche per il futuro dei due allenatori che al termine della stagione saranno valutati dal club.

La società chiede a Pioli di fare uno sforzo con la squadra con il Milan che proverà a raggiungere i quarti di finale di Champions League difendendo il risultato dell’andata (1-0 a San Siro). Ricordando che non esiste più la regola del gol doppio in trasferta, sarà una partita davvero combattuta fino alla fine, che rischia di durare anche più di 90 minuti. Intanto, il Milan vuole passare il turno per gli incassi che i Quarti di Champions League possono regalare.

Incassi Milan Champions League: le cifre con i Quarti

Ha già ottenuto un bel tesoretto il Milan in questa edizione di Champions League e ancor di più può fare con il raggiungimento dei Quarti di Finale. Perché gli incassi Champions del Milan possono aumentare, con 10,6 milioni di euro che arriverebbero nelle casse del club in caso di Quarti di Finale.

In più c’è da considerare un’altra partita da giocare a San Siro, dove già è stato registrato col Tottenham agli Ottavi il record: 74.320 tifosi e l’incasso di 9.133.842 euro. Quasi 10 milioni di euro per una spesa media di 122 euro a biglietto.

Quarti di Finale Champions: le date

Tottenham Milan vale circa 20 milioni di euro di incassi per il club rossonero che chiede un grande sforzo a Pioli e la squadra. In caso di passaggio turno, poi, ci sarà il sorteggi dei Quarti il 17 marzo e, poi, le partite d’andata (tra 11-12 aprile) e quelle di ritorno (18-19 aprile).