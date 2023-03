Chelsea: esonero Potter immediato, il sostituto è in arrivo

La situazione è a dir poco critica al Chelsea quest’anno, da quando è arrivata la nuova proprietà non ci sono stati momenti positivi e ora anche Potter è pronto ad essere esonerato.

L’allenatore è stato acquistato dal Brighton a stagione in corso dopo l’esonero di Tuchel che non accontentava la nuova proprietà che sembra aver già investito tanto e sbagliando.

Perché ora ci sono le prime riflessioni che portano ad un nuovo cambio in panchina per lo storico club londinese che ha deciso di fare una svolta in panchina.

Chelsea: esonero Potter, la scelta

Clamorose le cifre versate dal Chelsea per esonerare Tuchel e prendere Potter come nuovo allenatore. Perché la nuova proprietà arrivata a prelevare il club inglese per circa 4 miliardi ha subito mandato via il tedesco per prendere del Brighton il giovane allenatore emergente che stava facendo molto bene in Premier League. Un colpo da 25 milioni per liberarlo e con un contratto da 4 milioni a stagione per i prossimi 5 anni. Eppure sembra già finita l’avventura di Potter al Chelsea che sarà esonerato. Deludente l’operazione completata dai Blues che manderanno via a fine stagione il tecnico quasi sicuramente per quanto accaduto in questi mesi. Perché il Chelsea sembra non riuscire mai capace di segnare ed è uno dei peggiori attacchi del campionato con 24 gol fatti e 25 subiti in 25 partite, numeri davvero impietosi per una squadra simile.

Tanto che il Chelsea si ritrova con già 9 sconfitte stagionali e 7 pareggi in 25 gare di Premier League al 10 posto, con l’Europa lontana che rischia di saltare per il prossimo anno. Un duro colpo sarebbe per gli inglesi che dovranno ripartire con un nuovo progetto sicuramene. Ma l’esonero di Potter può arrivare già dopo Chelsea Borussia Dortmund delle prossime ore. Perché stasera, 7 marzo 2023, alle ore 21:00, il club inglese scenderà in campo per il ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League. All’andata è finita 1-0 per il Dortmund e ora bisognerà ribaltare il risultato o sarà eliminazione dalla Champions. Un passo falso che non può permettersi il club.

Chelsea Borussia Dortmund: partita decisiva per Potter

Grosse e folli spese di Todd Boehly con il nuovo Chelsea per Graham Potter che rischia la panchina e l’esonero dopo Chelsea Borussia Dortmund di Champions League. Saranno i prossimi 90 minuti e oltre nel caso a decidere il futuro dell’attuale allenatore. Intanto, iniziano già a circolare i nomi per chi arriverà a prendere il posto del tecnico per il futuro. Tra i nomi per sostituire Potter al Chelsea c’ De Zerbi.

Chelsea: De Zerbi dice sì a fine stagione

De Zerbi è pronto all’occasione Chelsea in caso di esonero di Potter. Ma l’allenatore italiano, arrivato in corsa in Premier League proprio per sostituire Potter, sta facendo benissimo e vorrebbe completare la stagione con l’attuale club.