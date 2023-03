Calciomercato: colpo Cheddira, annuncia la sua destinazione

Si tratta di uno dei grandi protagonisti in Italia, perché Walid Cheddira è il bomber della Serie B. Arrivato al Bari si è consacrato e ora il calciomercato impazza per lui.

Ci sono delle novità importanti di mercato che riguardano proprio quella che può essere la prossima squadra del calciatore. In tutto il mondo ora parlano di lui.

Il bomber marocchino ha avuto anche l’occasione di andare a giocare i Mondiali e ottenere uno storico 4 posto nella competizione giocata in Qatar in inverno. Anche grazie alle prestazioni ai Mondiali è schizzato il suo prezzo.

Calciomercato: Cheddira pronto al trasferimento

Il bomber è arrivato al Bari la scorsa estate per circa 200 mila euro e ora vale tanto, ma davvero tanto in più. Perché il calciatore è pronto ad un nuovo trasferimento già in estate. Ha messo a segno già tanti gol quest’anno, 15 in 21 presenze in Serie B che lo rendono il capocannoniere della competizione ad oggi. Nonostante abbia saltato alcune partite perché andato ai Mondiali in Qatar resta il bomber del momento. Per lui ci sono state tante squadre subito interessate a gennaio che volevano provarlo a prenderlo. Infatti, il calciatore di proprietà del Bari della famiglia De Laurentiis è finito nel mirino della Lazio e del Torino in Serie A, così come dello stesso Napoli. Ma il suo futuro potrebbe essere lontano dall’Italia.

Infatti, il calciatore è pronto ad un grande salto in vista del futuro, perché ci sono diverse società che hanno messo il calciatore nel mirino e faranno di tutto per prenderlo anticipando la concorrenza. Da capire però quello che sarà la valutazione del giocatore che farà la società del Bari. A prescindere se il club pugliese sarà in Serie A o in Serie B, in questo momento si sta giocando la promozione, il suo prezzo sarà lo stesso elevato. Perché l’intenzione da parte del Bari è di vendere Cheddira sui 15-20 milioni di euro. Intanto, sono arrivate le parole dello stesso giocatore riguardo quella che può essere la sua prossima squadra.

Calciomercato: Cheddira svela il suo futuro

Dopo l’ultimo gol vittoria contro l’Ascoli, l’ennesimo in Serie B, sono arrivate le parole di Walid Cheddira sul suo futuro lontano dal Bari. Queste sono state le sue dichiarazioni a SkySport:

“A gennaio ci sono stati diversi interessamenti, ma la mia volontà è sempre stata quella di chiudere col Bari. In futuro, poi, mi piacerebbe giocare in Premier League. Qualsiasi dei top club inglesi”.

I prossimi mesi saranno decisivi per il trasferimento di Cheddira pronto al trasferimento con il bomber che farà la sua decisione in base a quello che saranno le offerte che arriveranno.