Calciomercato: Szoboszlai in Serie A, accordo col Lipsia

Ultime notizie di calciomercato che riguardano il futuro di Szoboszlai che è pronto ad un nuovo trasferimento. Perché il talento ungherese ha tanto mercato e ora farà un grande salto di qualità.

La sua carriera potrebbe prendere una piega ancora più competitiva per alzare l’asticella e rivelarsi magari uno dei grandi campioni dei prossimi anni in Europa.

Dopo soli pochi anni può arrivare un altro cambio di maglia, ma questa volta lascerà la società di Red Bull per andare a sposare un progetto nuovo con un top club.

Calciomercato: Szoboszlai lascia il Lipsia

Il progetto Red Bull ha voluto subito puntare su di lui, con il Salisburgo che ha fatto crescere da molto giovane il talento ungherese. Dopo qualche anno poi la multinazionale ha deciso di far fare uno step successivo al giocatore, trasferendolo in Germania a soli 20 anni con il Lipsia, dove gioca da 2 anni ormai. Ora con il Lipsia anche però Szoboszlai sta dimostrando di essere un giocatore di un altro livello. Le sue prestazioni sono da vero top player e anche i suoi numeri iniziano a migliorare sia dal punto di vista dei gol che degli assist. Quest’anno è a 5 gol e 13 assist al momento.

Per questo motivo il club tedesco sta valutando la possibilità di venderlo, visto che si sta facendo sempre più concreto l’interesse dei top club stranieri. C’è una società su tutte che sembra aver deciso di voler comprare Szoboszlai dal Lipsia ed è il Chelsea. Il club inglese ha già speso tanto in quest’ultimo anno, ma ha intenzione ancora di andare a migliorare la rosa con giovani talenti. Le prossime settimane possono essere già decisive per il futuro del giocatore.

Calciomercato: il Chelsea chiude per Szoboszlai

Avendolo preso a 22 milioni e con un contratto fino al 2026, considerando la sua giovane età di 22 anni, c’è l’intenzione da parte del Lipsia di vendere Szoboszlai al Chelsea per una cifra vicina ai 50 milioni di euro, non meno. A fare il prezzo del giocatore potrebbe incidere anche il fattore della nuova proprietà del club inglese, che ha investito 600 milioni già in 1 anno. Secondo quanto riportato tuttomercatoweb, il ds dei Blues Vivell è già a lavoro per chiudere.

Calciomercato Serie A: sfuma l’occasione Szoboszlai

In questi anni più volte il nome di Szoboszlai è stato accostato alla Serie A nelle varie sessioni di calciomercato e questa volta l’occasione di prenderlo potrebbe svanire definitivamente. Perché il giovane talento ungherese andando a scegliere la Premier League e il Chelsea andrà ad alzare di molto il suo valore, dall’ingaggio allo stesso prezzo. Per questo motivo sarà poi quasi impossibile per le squadre di Serie A andare a comprare Szoboszlai. In questi anni si sono interessati al giocatore Napoli, Roma, Inter, Juventus e Milan.