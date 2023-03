Calciomercato Napoli: clausola per mandarlo via, svelate le cifre

Ultimi aggiornamenti sul Napoli. Arriva la comunicazione riguardo il futuro del giocatore: spunta la clausola nel suo contratto, ecco tutte le cifre.

Il giocatore azzurro sotto la gestione di Luciano Spalletti è cresciuto tantissimo. E’ una delle piacevoli sorprese di questa cavalcata incredibile del Napoli, attualmente al primo posto in classifica con più quindici punti sulla seconda. Il calciatore ha dimostrato di avere tante qualità ed è per questa ragione che il suo nome è stato accostate a tantissime big. Arriva il retroscena riguardo il suo contratto, spunta la clausola rescissoria.

I contratti dei giocatori del Napoli sono sempre particolari. Non è un mistero, infatti, che Aurelio De Laurentiis inserisca sempre della clausole particolari valide per l’Italia e per l’estero. Ecco svelati tutti i dettagli relativi al futuro del giocatore che è uno dei migliori della squadra.

Calciomercato Napoli: le cifre della clausola

A riportare la notizia è cm.com che rivela tutti i dettagli relativi al futuro del giocatore.

Arrivato la scorsa estate a Napoli, con il compito di sostituire Kalidou Koulibaly, il difensore si è subito integrato negli schemi tattici di Spalletti. Una scommessa vincente quella di Cristiano Giuntoli che ha preso Kim dal Fenerbahce per poco più di 20 milioni di euro. Adesso il coreano ne vale più del doppio.

In tanti si interrogano sul futuro al Napoli del difensore Kim Min-jae che è molto richiesto. Ci sono tante big di Premier League su di lui. Tanto che adesso c’è un’altra clausola che fa paura: quella da 50 milioni che è valida per l’estero.

Ultime Napoli: Kim in Premier League

Il Manchester United è pronto a prendere dal Napoli Kim e a pagare la clausola da 50 milioni di euro. Il club inglese ha la disponibilità economica per acquistare il giocatore coreano che è un obiettivo concreto dei Red Devils. Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra, la società è pronta a rivoluzionare la rosa la prossima stagione e a puntare con decisione sulle qualità del coreano che può salutare Napoli visto che nel suo contratto c’è una clausola che vale solo per l’estero.