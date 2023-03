Milan, cessione e obiettivo da 20 milioni: tutto passa dalla Champions

Cessione e obiettivo da 20 milioni, tutto passa dalla Champions League per quello che sarà il futuro del Milan.

C’è chi è al bivio per il calciomercato e allora i rossoneri devono interrogarsi su quello che sarà il proprio domani, con tutto che passa per la Champions League che intercorrerà nella settimana in corso, nella sfida contro il Tottenham.

Ecco cosa succederà, come analizzato da uno dei principali quotidiani sportivi italiani. Le volontà del Milan, tra cessione e obiettivo da 20 milioni di euro, passeranno tutte dalla sfida di Champions League.

Calciomercato Milan, obiettivo da 20 milioni: c’entra una cessione

Spiegati i motivi di calciomercato legati da quella che sarà la sfida tra Tottenham e Milan di questa settimana, in Champions League.

Perché, con una cessione in vista, tutto passerà dalle stesse cifre economiche che riguardano la manifestazione UEFA.

Gli incassi in arrivo dalla Champions League potranno permettere ai rossoneri di riguardarsi, economicamente parlando, per progettare il futuro. La cessione dal Milan per Rafael Leao, senza rinnovo, è cosa concreta. Ma approdare ai quarti di Champions rischia di diventare appunto fondamentale per avanzare discorsi, proprio per il prolungamento di contratto del portoghese, con Maldini e Massara.

Ai quarti con 20 milioni in tasca, cambia il calciomercato del Milan

Sono i colleghi de Il Corriere dello Sport a spiegare che il Milan, se dovesse approdare ai quarti, metterebbe le mani su 20 milioni di euro di incassi totali dal passaggio del turno in Champions League. Una soluzione che permetterebbe poi di prendere una decisione, al di là di quali poi saranno le scelte di Rafael Leao, sul rinnovo in rossonero. Parte degli incassi, infatti, potrebbero essere usati per un ingaggio che va dai 6 agli 8 milioni per trattenere Leao con un prolungamento di contratto. Ma tutto, o comunque molto, dipenderà dalle volontà dello stesso calciatore portoghese che, nel proprio futuro, vede la Premier League.