“Zhang è un cane bastonato”, la clamorosa gaffe in diretta

Perché sta brillando nella sua gestione, Aurelio De Laurentiis ha parlato quest'oggi di quella che è la sua situazione in Italia di alcuni dei suoi "rivali" tra le presidenze dei top club in Serie A. Ecco come ha risposto alle domande sulla possibile vittoria dello Scudetto e che porta alla soddisfazione di vincere un trofeo dopo un digiuno lungo 33 anni dall'ultima volta per l'intera città di Napoli.

Parla così, rispondendo alle domande in occasione del premio della Stampa estera in Italia, con Victor Osimhen che è stato premiato come miglior atleta straniero in Italia. Ecco le parole di Aurelio De Laurentiis ai giornalisti presenti in sala stampa: “Sarebbe il premio di 18 anni di lavoro, in maniera diversa, da quella di molti altri miei colleghi. Veda, io ho creduto molto nell’ECA dove mi hanno dato un compito di interessarmi nel marketing. E per me, che vengo dal mondo del cinema, è risultato molto semplice. Mi si parla di acquisizione oltreoceano e di cinesi, quando Zhang è sugli spalti io lo vedo e mi dispiace solo che quando è presente, perdono, per cui la sua faccia è da cane bastonato– ride, ndr –.

De Laurentiis su Zhang e sulle società straniere

Si spiega così, facendo l’esempio su Zhang, Aurelio De Laurentiis: “Mentre Zhang io lo vedo apparire sugli spalti interessarsi al club, resto un po’ perplesso. Quando ci sono dei fondi, resto sempre molto perplesso. Perché, in fondo, è la morte del calcio. Il fondo è interessato a massimizzare economicamente tutto, ma il calcio è programmazione. Il calcio è un’industria un po’ come il cinema, io mi sono trovato bene in questo mondo perché avevo enorme esperienza nel cinema”.