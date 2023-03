Bologna: Thiago Motta si scusa, la decisione su Arnautovic

Il Torino di Juric batte il Bologna di Thiago Motta 1-0 in una partita molto combattuta e che può essere considerata uno scontro diretto per la Conference League.

Torino Bologna: le parole di Thiago Motta

Queste le parole di Thiago Motta dopo Torino Bologna a Dazn:

“Nel primo tempo non avevamo l’occasione di pressare e recuperare la palla. La colpa è mia perché sono io che ho preparato la partita così. Nel secondo tempo abbiamo avuto un assetto migliore in campo, ma i meriti vanno anche al Torino che è una squadra forte che ti mette in difficoltà in tantissimi modi. Loro sono andati in vantaggio e diventa ancora più difficile recuperarli. Abbiamo giocato con equilibrio, ma senza creare pericoli per poter andare in gol.

Arnautovic? Tutti stavano bene per entrare, sono contento i chi è entrato oggi con una squadra difficile da affrontare per come si difende. Il Torino è una squadra che non vuole mai far giocare l’avversario. Loro facevano un buon pressing e non ci lasciavano ragionare per impostare il gioco”.