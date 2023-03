Napoli, a giugno via senza rinnovo: è tutto deciso

Mentre la squadra prepara al meglio sul campo la sfida di sabato contro l’Atalanta, desiderosa di rialzarsi dopo la sconfitta di venerdì al Maradona per mano della Lazio, la dirigenza del Napoli avrebbe già iniziato a mettere le basi per la rosa che sarà.

Stando alle ultime notizie, infatti, Giuntoli e De Laurentiis sarebbero pronti ad una nuova rivoluzione in estate qualora le loro volontà non venissero accontentate, ponendo anche delle conseguenze non indifferenti. I piani alti della società, infatti, hanno deciso che a giugno il giocatore lascerà Napoli qualora non dovesse firmare il suo rinnovo di contratto.

Questo potrebbe essere un colpo difficile da digerire soprattutto per i tifosi azzurri che, in questa stagione, indicano il giocatore come uno dei beniamini della formazione di Spalletti. Ma come si suol dire in questi casi: “uomo avvisato mezzo salvato.”

Napoli, sarà addio senza rinnovo: le ultime

Importanti novità arrivano sul calciomercato in uscita del Napoli che, nonostante la stagione che sta facendo, potrebbe andare incontro ad una nuova rivoluzione nella prossima estate. Stando alle ultime notizie, infatti, l’idea di De Laurentiis è quella di mantenere in rosa gente desiderosa e convinta del progetto Napoli, condizione che al momento non sarebbe però soddisfatta da parte di alcuni.

Il numero uno azzurro, infatti, ha intenzione di aprire un ciclo vincente con questa squadra ponendo una condizione necessaria e sufficiente per rimanere a Napoli e continuare a far parte di questo progetto: il rinnovo. Sono diversi i giocatori con i quali si sta parlando, ma uno in particolare sta creando non pochi problemi, tentennando e facendo allungare di tanto le trattative.

A fronte proprio di questo, stando a quanto riportato questa mattina da Il Mattino, De Laurentiis avrebbe preso una decisione definitiva: qualora Zielinski non dovesse firmare entro giugno il suo rinnovo di contratto con il Napoli nella prossima estate di calciomercato verrà ceduto per monetizzare un minimo dalla sua uscita.

Zielinski via senza rinnovo: ecco chi stuzzica il centrocampista del Napoli

Piotr Zieliński ha un contratto con il Napoli che scade nel giugno del 2024. L’idea di Giuntoli e De Laurentiis è quella di blindarlo e farlo continuare per ancora tanti anni in azzurro, ma al momento il centrocampista polacco è stuzzicato dall’idea di lasciare la Campania per intraprendere una nuova avventura in carriera, tornando da chi più di altri è riuscito a plasmarne il valore.

Stando alle ultime notizie, infatti, se oggi Zielinski non ha ancora trovato un accordo con il Napoli per il rinnovo è perchè l’idea di raggiungere Sarri alla Lazio nella prossima stagione lo intriga e non poco.

Al momento il suo approdo nella Capitale è mera indiscrezione, ma qualora i biancocelesti dovessero cedere Milinkovic Savic questa trattativa potrebbe entrare realmente nel vivo.

Non solo Zielisnki: anche un altro top rischia di andare via senza rinnovo

Zielinski non è l’unico rinnovo che Giuntoli starebbe studiando e trattando. Stando a Il Mattino, infatti, il discorso fatto per il polacco vale anche per Osimhen, che senza rinnovo potrebbe salutare Napoli in estate. Il nigeriano più di altri ha mercato in Italia ma soprattutto in Europa, quindi cederlo non sarà complicatissimo, ma l’idea della società azzurra è quello di blindarlo per continuare a vincere e far sognare il popolo partenopeo.

Alla lista si aggiungono anche Meret, Lozano e Rrhamani, per i quali le faccende dovrebbero risultare essere più semplici.