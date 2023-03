Napoli, contatti con la big: firma subito, futuro deciso

La stagione straordinaria del Napoli è anche merito di Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli. Dopo la rivoluzione estiva con l’addio di tutti i top player, il direttore sportivo del club azzurro è riuscito a costruire una squadra giovane e di tutto rispetto che si è preso la leadership della Serie A e sta facendo faville in Europa.

Il Napoli sta conducendo una stagione straordinaria che può portare alla vittoria dello Scudetto dopo 33 anni dall’ultima volta. Ma poi in estate tante cose potrebbero cambiare, con le big all’assalto degli uomini migliori del club. Il futuro si scrive solo in estate, a bocce ferme e, probabilmente, a campionato vinto.

Napoli, contatti per l’addio: ecco cosa succede

Il Napoli ha iniziato a gettare le basi per costruire il futuro. Gli azzurri si sono dimostrati capaci di mettere in piedi una stagione degna di nota e probabilmente storica, nonostante le finanze non importanti come quelle degli altri top club. Il ridimensionamento economico chiesto e voluto dal presidente Aurelio De Laurentiis ha portato i suoi frutti sia nelle casse che sul campo.

Il lavoro di Giuntoli è stato straordinario tanto quanto quello di Spalletti per costruire una squadra vincente. Il campo sta dando ragione alla politica societaria e alle idee del tecnico di Certaldo che, dopo moltissimi anni, riuscirà – quasi certamente – a vincere il suo primo Scudetto in Serie A.

Secondo le ultime notizie, però, c’è il forte pericolo di dire addio alla figura di riferimento del Napoli.

Napoli, Giuntoli tentato dalle big: ipotesi rinnovo

Il Napoli costruito da Cristiano Giuntoli è a dir poco straordinario. Il lavoro del direttore sportivo e del suo staff è stato preciso e perfetto. Sono stati sostituiti alla grande calciatori del calibro di Koulibaly, Mertens, Fabian Ruiz e Insigne, con calciatori anche semisconosciuti che però, ora, si stanno prendendo la scena in Serie A e in Europa.

Kvaratskhelia e Kim sono i simboli della rinascita del Napoli. Dal basso – quasi dal nulla – per arrivare in cima al campionato di Serie A. Poi il lavoro di campo di Spalletti e di tutta la squadra ha fatto il resto, portando il Napoli a giocare come poche altre squadre italiane ed europee.

Il futuro di Cristiano Giuntoli è al Napoli? Il direttore sportivo ha il contratto in scadenza nel 2024 e piace a tutte le big del nostro campionato, e non solo. Secondo il Corriere dello Sport, il Napoli vuole trattenere Giuntoli e sta pensando al rinnovo del direttore sportivo.

Rinnovo Giuntoli: la Juventus spera ancora

La Juventus vuole strappare Cristiano Giuntoli al Napoli. I bianconeri hanno rifondato completamente l’area dirigenziale e stanno pensando di prendere un nuovo direttore sportivo.

Il Napoli vuole blindare Giuntoli ed eliminare ogni possibilità delle pretendenti. Il direttore sportivo è diventato sempre più importante e il suo futuro è tutto da scrivere.