Calciomercato Milan: doppio affare con il Chelsea, indizio dall’Inghilterra

Il Milan guarda in casa Chelsea per rinforzare la squadra nel prossimo calciomercato. Nome a sorpresa per i rossoneri con Maldini pronto a strapparlo a Potter e portarlo alla corte di Pioli nella prossima stagione: svelati tutti i dettagli sull’affare.

Nei colloqui in corso tra Milan e Chelsea è spuntato fuori anche il nome del centrocampista inglese che è pronto a firmare con il Milan la prossima estate. Il calciatore, a sorpresa, potrebbe entrare anche nell’affare Leao.

Non è un segreto che Rafa Leao è entrato in orbita Chelsea per la prossima stagione. Il portoghese, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con i rossoneri, sta valutando diverse strade per il suo futuro. Tra questa c’è anche quella dei Blues che sono pronti ad accontentare le richieste del calciatore e del Milan che spera di incassare almeno 100 milioni dalla cessione dell’ex Sporting e Lille. Intanto nei colloqui tra i rappresentanti del Chelsea e quelli del Milan è uscito fuori anche il nome di una possibile contropartita tecnica che potrebbe fare a caso di Pioli.

Calciomercato Milan: Leao al Chelsea, ecco chi arriva dagli inglesi

Proseguono le trattative per il rinnovo di Rafa Leao con il Milan. Ad oggi c’è una fase di stallo su questo affare che ha subito dei rallentamenti. Ecco perché Maldini parallelamente sta valutando altre situazioni per il futuro dei rossoneri. Non è un mistero che il responsabile dell’area tecnica del Milan stia seguendo con interesse Lang del Bruges che può essere il profilo perfetto per sostituire il portoghese che intanto nicchia con il Chelsea.

I rappresentanti di Leao, infatti, hanno sulla propria scrivania una ricca offerta da parte dei Blues che sono pronti a prendere il giocatore per la prossima stagione. Ci sono dei colloqui in corso per capire i margini di questa trattativa. Intanto c’è da segnalare l’interesse del Milan per il centrocampista del Chelsea Ruben Lofrus Cheek. L’inglese potrebbe rientrare nell’affare Leao Chelsea come possibile contropartita tecnica. Anche se i rossoneri sono pronti a prenderlo a prescindere da come vada l’affare Leao Chelsea.

Loftus Cheek al Milan, i dettagli

Ruben Loftus Cheek è un obiettivo del Milan per il prossimo calciomercato estivo 2023. L’inglese se vuole cambiare squadra. Il suo contratto scade a metà del 2024, quindi ha tempo per prendere una decisione sul suo futuro. Secondo cm.com, i rossoneri hanno inserito nel loro taccuino il nome del giocatore.

Il Chelsea spera di fare cassa con la cessione di Loftus Cheek, il centrocampista è nel mirino del Milan. Può rientrare anche nell’affare Leao, che piace soprattutto al Chelsea per la prossima stagione. Tutte valutazioni, queste, che saranno fatto dalla dirigenza a tempo debito.