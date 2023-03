Le ultime notizie in casa Juventus sono poco positive: infortunio per il titolare. Massimiliano Allegri, che già ha dovuto fare i conti con diversi infortuni, ora deve fare a meno di un altro titolare.

La Juventus di Massimiliano Allegri perde un altro titolare per infortunio. Dopo la sconfitta, pesantissima dal punto di vista mentale contro la Roma, ora la Juve deve fare a meno anche di un altro punto fermo. Il tecnico bianconero ora dovrà trovare l’alternativa corretta per scendere in campo al meglio possibile per tornare a vincere. Ecco cosa è successo e quali sono le condizioni e i tempi di recupero.

Juventus, nuovo infortunio: ecco cosa è successo

La Juventus deve fare i conti con un altro infortunio importante. Allegri ha già perso molti calciatori dall’inizio della stagione e ha dovuto fare i conti con un’infermeria sempre più folta. Ora, però, perde un altro titolare e un’altra punta di diamante della sua rosa a pochi giorni dalla sfida con la Sampdoria.

Dopo la sconfitta contro la Roma che ha tolto certezze al club in vista della rincorsa faticosa alla Champions League, Massimiliano Allegri deve fare a meno del titolare.

Secondo le ultime notizie, la Juventus ha perso anche un nuovo titolare infortunio. Ha accusato un fastidio fisico dopo la partita contro la Roma e salterà la sfida contro la Sampdoria.

Juventus, infortunio Alex Sandro: le condizioni

La Juventus perde Alex Sandro per infortunio. Il difensore brasiliano ha sofferto un problema muscolare già nella partita di ieri contro la Roma e ha chiesto il cambio al termine del primo tempo. Dopo i primi 45 minuti di grande ordine difensivo, l’ex Porto è poi rimasto negli spogliatoi per il problema fisico.

L’infortunio di Alex Sandro tiene in ansia Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero deve già porre rimedio alla sconfitta dell’Olimpico per continuare la corsa alla prossima edizione della Champions League. Il ko del difensore, però, è una tegola vera e propria per Allegri che lo aveva ormai adattato a terzo centrale, a braccetto di sinistra con ottimi risultati.

Alex Sandro si è fermato nel match di ieri e deve restare fermo per un po’. Il difensore brasiliano ha vvertito un fastidio di natura muscolare nel corso del primo tempo, e nelle prossime ore sarà sottoposto agli esami strumentali per capire la reale entità del problema in vista dei prossimi impegni dei bianconeri.

Juventus: ko Alex Sandro, ecco quante partite salta

Alex Sandro rischia di stare fermo per diverse settimane. Il ko del difensore brasliano tiene in ansia la Juventus. Salterà certamente la partita di Europa League contro il Friburgo e la partita di domenica contro la Sampdoria di Dejan Stankovic.

Da valutare il suo ritorno in campo per la sfida di ritorno in Europa League contro il Friburgo o in campionato contro l’Inter.