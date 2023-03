Kean shock dopo l’espulsione: “Non capite un ca**o”, ecco chi ce l’ha

Parole durissime dopo l’espulsione, Allegri non l’ha presa benissimo, tanto da essere colto agli occhi delle telecamere mentre accompagnava con lo sguardo l’uscita di Moise Kean dal campo, dopo l’espulsione rimediata nei minuti finali di Roma-Juventus.

Il centravanti italiano era stato sostituito nei minuti finali per dare un apporto importante alla propria squadra, in difficoltà all’Olimpico e sotto nel risultato, portato a casa dalla Roma con il risultato di una rete a zero a favore della formazione capitolina.

Risultato viziato certamente non da quanto accaduto con Kean, però se c’era una piccola speranza di portarla a casa nel finale, con la sua espulsione tutto è stato vanificato. Ecco su Instagram cos’ha detto Kean, in merito ai fatti accaduti all’Olimpico.

Moise Kean, che sfogo sui social: ecco con chi ce l’ha

Non sarà stata una notte facile, quella vissuta da Moise Kean. Il rimprovero immediato, sarà successo poi anche negli spogliatoi di subirsi una strigliata per quanto accaduto in campo.

La reazione, ai danni del difensore Mancini, porterà quasi sicuramente alle due o alle tre giornate di squalifica, come accaduto a Mario Rui per un episodio analogo nel più recente Empoli-Napoli di campionato, che ha costretto Spalletti a perdere il portoghese per due gare delicate.

E dunque, anche Moise Kean sarà fuori e non l’hanno presa benissimo i tifosi che si sono sfogati sui social. A difendere lo stesso Kean, è il fratello Giovanni. Attraverso delle stories pubblicate su Instagram, il fratello dell’attaccante italiano ha pubblicato uno sfogo in cui attacca chi lo ha criticato, con alcune parole forti postate sul suo profilo.

Juventus, lo sfogo di Giovanni Kean: “Non capite un ca**o”

Quelle che seguono, sono le parole di Giovanni Kean, fratello dell’attaccante della Juventus. Ecco cos’ha pubblicato sui social: “Ci fosse uno che capisce qualcosa. Il calcio purtroppo è questo: c’è solo chi sa giudicare, poi vi domandate perché non ci sono tanti giocatori italiani. State a massacrarli tutte le partite. Non sapete un ca**o di calcio e aprite bocca senza motivo, datevi una svegliata”.

Parole durissime dunque del fratello di Kean, che non ha preso benissimo i commenti dei tifosi della Juventus che hanno aspramente criticato Moise per l’espulsione venuta fuori nel corso degli ultimi minuti di Roma-Juventus.

Kean, disastro sul rosso: tutti i numeri con la Juventus

Brutto momento per Kean, quest’anno alla Juventus alti e bassi, come tutta la squadra di Allegri. A prescindere dalla penalizzazione, la Juve vive una stagione complessa, considerando anche quella che è stata l’eliminazione dalla Champions League, con il focus che ora si concentra sull’Europa League, da vincere. Con la maglia dei bianconeri, Moise Kean, ha ottenuto in questa stagione 32 apparizioni, trovando qualche gol qua e là sparso tra le competizioni. Perché sono 5 le reti in Serie A, mentre un gol lo ha trovato sia in Coppa Italia che in Champions League.