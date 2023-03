Sassuolo: lite con Dionisi, scuse in diretta

Il Sassuolo di Dionisi spreca il doppio vantaggio passando da 2-0 a 2-2 con la Cremonese e poi segna il 3-2 nel finale trovando la vittoria.

Sassuolo Cremonese: le parole di Dionisi

Queste le parole di Alessio Dionisi dopo Sassuolo Cremonese ai microfoni di Dazn:

“Io mi aspetto di più da Lauriente, perché è un giocatore di grande qualità molto introverso. E’ stata una partita che ci siamo complicati da soli. Eravamo in controllo, poi l’errore ha condizionato la partita e ci siamo spaventati. Alla fine però siamo stati premiati, perché chi è entrato è entrato bene anche se non era facile. Ci siamo un poco spaventati perché potevamo essere più coraggiosi. Nessuno avrebbe pensato ad un finale del genere. Abbiamo avuto tanti infortuni e il gruppo sta facendo grandi cose. Zortea? I giovani sono esuberanti, ma spesso parlano prima di ascoltare e sbagliano. Per questa volta però è perdonato”.