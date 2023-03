Calciomercato: Laporte in Serie A, c’è l’ok del Manchester City

Ultimissime di calciomercato che riguardano il futuro del giocatore spagnolo pronto ad un nuovo trasferimento. Laporte ha ormai concluso l’avventura al Manchester City.

Perché ora potrebbe esserci una grande occasione in Serie A che riguarda proprio il centrale del Manchester City che cerca una nuova squadra, decisive le prossime settimane.

Il club inglese ha già dato il suo ok per l’addio del calciatore al termine della stagione, nonostante abbia ancora diversi anni di contratto. La prossima estate però può essere quella decisiva per il suo trasferimento.

Calciomercato: Laporte lascia il Manchester City

Il Manchester City si prepara a salutare Aymeric Laporte la prossima sessione di calciomercato estiva. Perché il club inglese sta lavorando per rinforzare il settore di difesa e farà dei movimenti. Intanto, già adesso il centrale spagnolo non è uno dei titolari e gioca molto poco, per questo motivo l’intenzione è quello di lasciarlo andare in maniera definitiva al termine di questa stagione. Nonostante un contratto in scadenza nel 2025 anche lo stesso giocatore sembra aver già accettato la decisione del Manchester City di lasciarlo partire. Ci sono novità importanti che riguardano il futuro del giocatore ora.

Secondo le ultime notizie riportate da Fichajes.net il difensore centrale franco-spagnolo non sarà più in Premier League il prossimo anno, perché la sua intenzione è quella di cambiare squadra e anche campionato. Infatti, Guardiola ha già parlato con lui e si è arrivato ad un accordo per cambiare maglia. Nelle prossime settimane si potrà lavorare al meglio per trovare l’intesa giusta con quella che sarà poi la sua prossima squadra. Con l’addio di Laporte il Manchester City ha intenzione di andare ad acquistare uno dei migliori difensori in Europa del momento, si tratta di un giocatore che si sta mettendo in mostra con grandi prestazioni. Sia ai Mondiali che in Champions League con il Lipsia ha sorpreso tutti, si tratta di Josko Gvardiol, che proprio al City ha segnato nella partita d’andata degli Ottavi (1-1 in Germania), rimandando la qualificazione al prossimo turno di ritorno.

Calciomercato: Laporte Barcellona, c’è l’accordo

Laporte non è più a sua agio al Manchester City e il Barcellona vuole approfittarne comprandolo. Il calciatore spagnolo può arrivare in patria e firmare col Barcellona, che già in questi anni ha chiuso alcuni affari con il City come l’ultimo di Ferran Torres. La volontà del giocatore farà la differenza.

Calciomercato: Laporte in Serie A

Laporte può firmare col Barcellona ma occhio anche in Serie A a Inter e Juventus. Perché i due top club italiani seguono il centrale da anni e ora potrebbe essere l’occasione giusta tra costi e l’ok del City per la sua cessione. Da capire però se arriverà l’intesa col club spagnolo. Per le italiane sarà decisivo giocare la prossima edizione di Champions League.