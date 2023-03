Inter: colpo di scena, sta rinnovando con la nuova offerta

Importanti ultime notizie di calciomercato sull’Inter che sta progettando la prossima stagione. Il club nerazzurro potrebbe concludere diverse operazioni in vista della prossima estate.

Acquisti, cessioni e non solo, perché anche i rinnovi di contratto potrebbero essere importanti per quella che sarà la stagione prossima e il futuro dell’Inter che vuole ripartire al meglio dopo le ultime stagioni.

Ci sono novità di mercato e aggiornamenti che possono svoltare il progetto nerazzurro, perché la società vuole dare una svolta dopo questi ultimi due anni deludenti, per quanto riguarda almeno il campionato italiano.

Calciomercato Inter: pronto il rinnovo

Arrivano delle notizie importanti per l’Inter in vista del futuro e per i tifosi che aspettano questa notizia da tempo. Perché negli ultimi tempi ci sono stati dei problemi per alcuni prolungamenti da parte del club nerazzurro con i propri giocatori e ora potrebbe cambiare tutto totalmente. Infatti, negli ultimi mesi è venuto fuori il caso Skriniar che ha portato ad una rottura insanabile tra le parti con il giocatore slovacco che ha spinto per andare via e lo farà a zero a fine stagione. Il calciatore ha già trovato l’accordo con il Paris Saint Germain in vista dei prossimi anni e lascerà quindi così da capitano a costo zero il club. Un altro rinnovo che non si è concretizzato è quello di Handanovic. Mentre è fatta ormai per Calhanoglu.

Intanto, c’è anche un altro giocatore che si trova ad un bivio e può andare via a zero in vista dei prossimi mesi. Perché in rosa diversi giocatori vivono una situazione contrattuale complessa e potrebbero esserci delle novità molto serie che riguardano il futuro di De Vrij con l’Inter per il rinnovo di contratto. Il giocatore olandese è un altro dei giocatori in scadenza di contratto a giugno 2023 e c’è l’obiettivo di continuare insieme per i prossimi anni. Non sarà semplice per l’Inter però visto che si sono fatte sotto società importanti che vogliono provare ad ottenere la firma del giocatore.

Inter: rinnovo De Vrij, nuova offerta

Ora arriva l’accelerata da parte dell’Inter per rinnovare il contratto di De Vrij e anticipare le altre società. Perché il club nerazzurro non ha intenzione di perdere anche un altro top difensore dopo l’addio di Skriniar che si concretizzerà nei prossimi mesi.

Intanto, ci sono delle nuove notizie che riguardano proprio l’ultima offerta dell’Inter per il rinnovo di Stefan De Vrij. Secondo le ultime notizie da Tmw, il club nerazzurro ha deciso di offrire un nuovo contratto per altre 2 stagioni con opzione per la terza con un ingaggio da 4,2 milioni l’anno. Ora bisognerà capire cosa deciderà il giocatore.

Inter: la decisione di De Vrij

Stefan De Vrij è pronto a rinnovare con l’Inter dopo l’ultima offerta o dire addio e lasciare la Serie A. Perché sul centrale olandese ci sono i forti interessi su tutti di Villarreal e Atletico Madrid che lavorano per completare l’operazione.