Calciomercato, la Serie A nel futuro? Firma a cifre da record

Il calciomercato delle big di Serie A potrebbe essere straordinario. Dopo anni di difficoltà dipese dalla pandemia e da tutto ciò che ha circolato intorno al periodo più buio dell’ultimo ventennio, ora anche le società italiane sono pronte a mettere in piedi sessioni di trasferimento straordinarie. Possono arrivare calciatori molto importanti già in estate e cambiare il volto ai top club.

Ora la Serie A sembra pronta a scendere in campo insieme a tutte le altre big europee per competere a livelli importantissimi. Il futuro potrebbe essere molto più importante del presente, anche per i colpi d’oro che possono essere messi a segno.

Calciomercato, dal Tottenham alla Serie A: le ultime

Il Tottenham di Antonio Conte potrebbe dire addio ad uno dei protagonisti principali della squadra. Il club londinese vive da sempre nel limbo tra big e squadra rivelazione ma non riesce mai a fare l’ultimo passo decisivo per superare le altre big e vincere trofei. Le ultime campagne acquisti sono state straordinarie e anche esageratamente dispendiose. Ma nulla è cambiato dal punto di vista dei risultati finali e la società ha deciso di iniziare un piccolo ridimensionamento.

Possono dire addio alcuni dei migliori calciatori della squadra, per cifre molto importanti che facciano rientrare parte delle spese degli ultimi anni.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Serie A potrebbe accogliere uno dei migliori talenti del Tottenham.

Calciomercato, Kane lascia il Tottenham: le cifre

Harry Kane lascia il Tottenham nel calciomercato estivo. La notizia arriva direttamente dall’Inghilterra e apre le porte a tutte le big europee che devono migliorare il reparto offensivo. Il futuro del bomber inglese potrebbe seriamente cambiare a fine stagione. Si è legato agli Spurs per tantissimi anni ma non ha ricevuto quello che forse – per talento e qualità – avrebbe vinto indossando altre maglie.

Secondo quanto riferisce il Daily Mail, il futuro di Kane sarà lontano dal Tottenham per un’altra big. Gli Spurs lo hanno trattenuto con grandi dispendi economici ma ora sono pronti a discutere la sua cessione.

Il Tottenham è pronto a lasciar partire Harr Kane per 115 milioni di euro. Antonio Conte e la società non vorrebbero fare a meno del bomber inglese ma a 28 anni potrebbe essere arrivato il momento giusto per salutare la Premier League e provare una nuova, importantissima, esperienza.

Kane in Serie A? Quasi impossibile: c’è il Bayern Monaco

Le cifre per il trasferimento di Harry Kane non permetteranno il suo arrivo in Serie A. Per costi di cartellino e ingaggio sarebbe praticamente impossibile per qualsiasi big del nostro campionato andare a fare un investimento tanto importante.

Nel futuro di Kane, però, c’è la grande chance Bayern Monaco. I bavaresi sono senza un centravanti puro di riferimento e potrebbero puntare sull'”uragano” inglese.