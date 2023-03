Cremonese: Ballardini manda un messaggio a Dessers

La Cremonese rimonta 2 gol contro il Sassuolo e poi perde nel finale 3-2. Manca questa volta l’impresa per la squadra di Ballardini.

Sassuolo Cremonese: le parole di Ballardini

Queste le parole di Davide Ballardini dopo Sassuolo Cremonese ai microfoni di Dazn:

“Siamo stati troppo puliti e rinunciatari, abbiamo messo in difficoltà la difesa del Sassuolo. Dessers è entrato bene, ha il dovere di entrare sempre così ed essere determinante. Lauriente è un giocatore importante, riesce a mettere in difficoltà tutti e non solo noi. Vedremo bene i gol presi in settimana, prepariamo la partita con la Fiorentina provando a limitare gli avversari e poi provare a metterli in difficoltà . Il primo tempo non eravamo brillanti, il secondo tempo è venuta fuori tutta la nostra voglia e rabbia, siamo riusciti a ribaltarla, poi però la Serie A è questo e se non sei padrone rischi di prendere gol”.