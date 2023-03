Incredibile Zidane, svolta nel suo futuro: sarà ct della Nazionale

In queste settimane non si fa altro che parlare del futuro di Zinedine Zidane, sicuramente l’allenatore più ricercato dall’intero panorama calcistico mondiale ad oggi. Dopo essersi vito sfumare la possibilità di diventare il nuovo commissario tecnico della Francia, Zizou, deluso, ha deciso di non aspettare più e tornare immediatamente in azione, stupendo tutti con una decisione inaspettata.

Stando alle ultime notizie, infatti, Zinedine Zidane sarà il nuovo commissario tecnico di una delle Nazionali più importanti al mondo. Nelle ultime ore i contatti fra le parti sembrano essersi intensificati, con gli intermediari della Federazione che hanno sfruttato a loro favore la delusione del francese per spezzare una lancia a loro favore.

Zidane torna in panchina: sarà un ct

Alla fine del Mondiale, dopo la sconfitta della Francia in finale contro l’Argentina, Zinedine Zidane aspettava solo che il suo telefono squillasse nel ricevere una chiamata dalla Federazione francese per ottenere in tanto ambito incarico da commissario tecnico dei Les Blues.

Questa, però, non è mai arrivata, anche perchè la Francia alla fine ha deciso di continuare con Deschamps almeno fino ad Euro 2026, facendo crollare tutte le certezze di Zizou che nel corso dell’ultimo anno ha rifiutato qualsiasi club proprio per preparasi al meglio a questa incredibile opportunità. La decisione oramai è stata presa ed il francese è rimasto deluso, al punto che avrebbe deciso di cambiare completamente le carte in tavola e tornare immediatamente in gioco.

Inevitabilmente sono tanti i club che in queste settimane hanno contattato lui ed il suo entourage ma, stando a quanto riportato da calciomercato.com, il futuro di Zinedine Zidane potrebbe essere incredibilmente sulla panchina della Nazionale del Brasile, visto il recente -e confermato- interesse della Seleçao.

Zidane Brasile, cosa c’è di vero dietro questo interesse: le ultime

L’esperienza di Ramon Menezes da ct della Nazionale brasiliana sarà brevissima, e lo stesso tecnico verdeoro ne è consapevole, anche perchè la Federazione è alla ricerca di una profilo che possa permettere alla Seleçao di rialzare la Coppa del Mondo dopo più di 20 anni. Diversi sono i profili che il Brasile starebbe seguendo -stranieri e non- ma, nelle ultime ore, il nome di Zinedine Zidane è quello che starebbe facendo fomentare tutti i tifosi.

Stando alle ultime notizie, comunque, nonostante trapeli fiducia tra i media brasiliani, ad oggi non c’è stato ancora nessun concreto contatto fra la Nazionale Brasiliana e Zinedine Zidane verso il quale, comunque, esiste un reale -concreto- interesse.

Zidane verso il Brasile: i club d’Europa tremano

Con il Brasile che conferma il suo interesse nei confronti di Zinedine Zidane, PSG e Juventus rischiano di vedersi sfumare l’opzione del francese per la panchina. Il discorso fatto per la Seleçao vale anche per questi due club che, ad oggi, non hanno fatto alcun passo concreto verso Zizou.

Solo nei prossimi mesi si potrà capire quale e dove sarà realmente il futuro dell’ex Real Madrid che, ad oggi, è più incerto che mai.