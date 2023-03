Spezia Verona: grave infortunio, l’allenatore racconta il dramma

Lo scontro salvezza Spezia Hellas Verona termina con un pareggio di 0-0 che non cambia la classifica al momento e tutto resta ancora aperto in vista del finale di stagione.

Spezia Verona: le parole di Zaffaroni

Ai microfoni di Dazn, dopo Spezia Verona, sono arrivate le parole di Marco Zaffaroni:

“Era una gara molto difficile sotto tanti punti di vista, per il momento e la classifica non era facile. Era una partita particolare con tanta tensione e i giocatori non hanno sbagliato niente dal punto di vista mentale e caratteriale. Abbiamo creato tanti presupposti per andare in gol, poi c’è stato il ritorno dello Spezia. La squadra ha dato tutto e sono soddisfatto. Abbiamo chiesto sacrificio a tutti, Kallon ha dato dedizione e impegno.

Quando abbiamo sofferto si è sacrificato come tutta la squadra. Peccato per l’occasione, il gol sarebbe stato il giusto premio. Abbiamo avuto anche due cambi forzati che hanno condizionato la partita. Ngonge si è infortunato, dovrà fare gli esami del caso, speriamo che non sia nulla di grave. E’ uscito in lacrime perché ha preso questa botta e distorsione, vediamo nei prossimi giorni. Abbiamo bisogno di punti nelle prossime partite per lottare fino alla fine”.