Caso Sabiri Sampdoria, Stankovic: “Non so più che fare”

Sampdoria Salernitana termina con uno 0-0. Ancora un pareggio in zona salvezza che può essere un punto guadagnato per Paulo Sousa e forse due persi per Stankovic.

Sampdoria Salernitana: le parole di Stankovic

Queste le parole di Dejan Stankovic dopo Sampdoria Salernitana a Dazn:

“Ci sono tanti perché della mancata vittoria nonostante la grande prestazione. Non mi sono piaciuti i primi 20 minuti, la tensione ci ha schiacciato. Non tutti gestiscono la pressione allo stesso modo, ognuno la vive un modo e io non posso farci nulla. Avvicinandomi alla Curva per scendere ho visto gente dai 7 ai 70 anni che ci applaudivano e incoraggiavano, a me viene la pelle d’oca. Più di così per far passare la tensione non so più che altro possono fare i nostri tifosi. Alcuni riescono a gestire la tensione e altri no. Io voglio la prestazione della Sampdoria, non voglio scendere da quel livello. Sabiri è uscito perché non mi era piaciuto, a prescindere del minuto. Abbiamo avuto una reazione, ma abbiamo anche tante assenze. E’ difficile, ma si va avanti. Pensiamo partita dopo partita senza incassare pugni diretti. Ho ringraziato i ragazzi e i tifosi a fine partita, hanno dato tutto. Quagliarella e Jese stanno facendo tutto, ma loro hanno bisogno tempo che noi non abbiamo”.