Spezia Verona, infortunio grave: ha chiesto subito il cambio

Allo scoccare del primo tempo il risultato della sfida salvezza fra Spezia e Verona dello Stadio Picco recita ancora zero e zero. La posta in palio è alta, forse altissima per le due compagini, motivo per il quale l’impressione è che in campo si giochi quasi con il freno a mano tirato, sempre nel rispetto dell’avversario.

Nonostante questo alcune occasioni importanti comunque ce ne sono state, ma il gioco è stato fermo per un pò di tempo a causa di un problema fisico per uno dei protagonisti di questa sfida. Nel corso di Spezia e Verona, infatti, uno dei titolari in campo ha chiesto subito il cambio a seguito di un infortunio che ha immediatamente preoccupato lo staff medico della squadra.

Spezia Verona, out subito: l’infortunio è grave

Spezia e Verona si giocano parte della loro salvezza quest’oggi allo Stadio Alberto Picco. Uscire da questa sfida senza i tre punti per entrambi le compagini significherebbe complicare e non poco il rispettivo percorso da qui al termine della stagione.

Per questo motivo in campo sono scesi, per ambo i lati, i giocatori migliori che i due tecnici potessero avere a disposizione. Nonostante questo, comunque, a neanche 10′ dall’inizio di questo lunch match di Serie A uno dei protagonisti della sfida è stato costretto a richiedere il cambio in seguito ad uno scontro di gioco che gli è risultato essere “fatale”.

Dopo un contrasto con Albin Ekdal, infatti, l’attaccante dell’Hellas Verona Ngonge ha avuto la peggio, infortunandosi e lasciando il campo prima del previsto, mettendo in difficoltà mister Zaffaroni, già alle prese con l’assenza di Montipò.

Verona, infortunio Ngonge: le condizioni

In questa che è forse la sfida più importante della stagione del Verona Zaffaroni ha dovuto far fronte a non poche assenze. Dopo il forfait last minute di Montipò a causa di una forte febbre -che lo ha addirittura costretto a sedersi in tribuna, neanche in panchina-, il tecnico scaligero ha dovuto cambiare al 6′ di gioco anche il promettente attaccante Ngonge, che ha avuto la peggio in uno scontro di gioco con lo spezzino Ekdal.

Il belga, infatti, si è immediatamente reso conto del serio problema subito, come dimostra anche il fatto che non ci abbia neanche provato a rientrare in campo, perchè il dolore era troppo forte. Nelle prossime ore Ngonge si sottoporrà ad una serie di esami per capire la reale entità di questo suo infortunio alla caviglia, ma l’impressione è che il Verona possa perdere l’attaccante per un pò di tempo.

Ngonge out, Zaffaroni costretto al campo: ecco chi è entrato per il Verona

La partita di Ngonge è durata neanche 6′, ma quella degli scaligeri è continuata anche senza il belga. Notificato il problema alla panchina, infatti, Zaffaroni ha immediatamente deciso di buttare nella mischia Yayah Kallon, in prestito al Verona dal Genoa fino alla fine di questa stagione.