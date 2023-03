Salernitana: messaggio in diretta di Sousa a Stankovic

Sampdoria Salernitana termina con uno 0-0. Ancora un pareggio in zona salvezza che può essere un punto guadagnato per Paulo Sousa e forse due persi per Stankovic.

Sampdoria Salernitana: le parole di Sousa

Queste le parole di Paulo Sousa dopo Sampdoria Salernitana a Dazn:

“Sapevamo di affrontare una partita difficilissima, il mio collega Stankovic rende la sua Sampdoria forte e con grande intensità per tutta la partita. L’occasione di Candreva può pesare per quello che è accaduto poi nella partita. Abbiamo dei momenti di difficoltà, oggi sul palleggio non siamo stati lucidi e ci è mancata qualità. Loro ci hanno pressato fortissimo e reso le cose complicate. La strada futura è essere sempre più chiari per la nostra identità, oggi abbiamo abbassato il blocco e noi dobbiamo essere fare di più. Alcuni giocatori fanno ancora fatica in queste partite di grande intensità. Dobbiamo riuscire ad uscire dalla pressione con maggiore capacità con coraggio. Voglio maggiore continuità del gioco”.