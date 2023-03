Spezia: tensione negli spogliatoio, l’allenatore racconta tutto

Lo scontro salvezza Spezia Hellas Verona termina con un pareggio di 0-0 che non cambia la classifica al momento e tutto resta ancora aperto in vista del finale di stagione.

Spezia Verona: le parole di Semplici

Ai microfoni di Dazn, dopo Spezia Verona, sono arrivate le parole di Leonardo Semplici:

“Sapevamo il valore di questa partita, c’è stata troppa tensione e abbiamo favorito in alcuni aspetti la bravura degli avversari. Nonostante questo abbiamo svoltato, a fine primo tempo ho dato serenità ai ragazzi. Il secondo tempo poi è stato fantastico, i numeri parlano chiaro. Mi fa ben sperare la squadra vista nel secondo tempo. Mi piace quello che abbiamo fatto, anche se abbiamo concesso un’occasione clamorosa per distrazione nel finale. La mentalità e l’idea è quella sempre di fare la partita. Abbiamo provato a vincerla, l’importante è aver dimostrato di avere dei valori. Nzola si è messo a disposizione nostra con grande disponibilità per i compagni e il gioco. Dragowski è un portiere di grande valore”.