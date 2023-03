Roma: nuova polemica di Mourinho, è successo dopo la Juve

Arrivano le dichiarazioni di José Mourinho nel post partita di Roma Juventus. Nuova polemica per lo Special One, ecco cosa è successo.

Vittoria sofferta per la Roma che è riuscita a fermare la Juventus all’Olimpico: successo di misura per la squadra giallorossa che ha portato a casa tre punti importanti per la zona Champions League. Intanto fanno discutere le parole di José Mourinho che ai microfoni di Dazn ha ammesso la sua delusione per un episodio particolare.

Un tiro dalla distanza di Mancini ha deciso il big match tra Roma e Juventus. Una partita molto attesa da ambo le parti e che alla fine è stata segnata da una giocata personale del difensore centrale che, un po’ a sorpresa, è stato il man of the match della gara. Soddisfatto José Mourinho che, però, nel post partita ha espresso tutta la sua delusione. Ecco con chi ce l’aveva.

Roma Juventus: le parole di José Mourinho

Il tecnico della Roma Mourinho ha parlato ai microfoni di Dazn subito dopo il successo contro la Juventus. L’allenatore dei giallorossi è tornato a parlare anche della sconfitta di lunedì scorso contro la Cremonese .

“Sono ancora triste per il risultato di Cremona. Quando la Roma gioca da squadra fa risultato. Ovviamente sono molto felice per questa vittoria contro la Juve ma non ho ancora digerito la sconfitta contro la Cremonese. Esclusione Abraham? I giocatori hanno dato tutti, hanno vinto con merito. Il loro atteggiamento è stato decisivo. Non c’entra l’aspetto tecnico. Affrontare la Juve in questo momento non è facile, quando loro sono compatti è difficile creare”.

Mourinho dopo la vittoria contro la Juventus ha strigliato la sua Roma.

“Zona Champions? C’è un problema ed è la Roma: non si sa mai come gioca. Dobbiamo dire la verità, è così. Io penso che c’è bisogno di conoscere i propri limiti, a quel punto possiamo migliorare e portare a casa il risultato. Nelle partite isolate possiamo far bene ma il campionato è una lunga maratona. Europa League? E’ diversa rispetto alla Conference. Quest’anno sembra la Champions League, sarà dura. Noi dobbiamo fare un passo alla volta, dobbiamo avere un atteggiamento giusto”.

Infine sulla squalifica e sulla discussione con Serra: ecco l’annuncio di Mourinho. “Non parlo e non dico nulla, c’è un processo in corso. Finché non finisce non dico nulla, penso solo a lavorare”.

Roma: stoccata di Mourinho alla Juventus

Mourinho si è soffermato anche sulla Juventus e Allegri.

“Loro sono una squadra forte. Dybala? Per noi è importante, però devo dire che la rosa della Juve è ricca di campioni. Con Allegri ho un bel rapporto, parliamo spesso e ci scambiamo messaggi. Per loro non è finita, hanno le potenzialità per vincerle tutte da qui fino alla fine”.