Rivoluzione Milan: Pioli via a fine stagione, la scelta

E’ un momento difficile di stagione per il Milan, perché la squadra di Pioli da gennaio non sta vivendo un momento facile e rischia.

E’ mancata continuità in questo 2023, anzi, ci sono state dei momenti davvero complessi che hanno mandato in crisi l’ambiente e la stagione si è complicata tanto che ora anche la zona Champions League rischia di scivolare tra le mani.

Infatti, il club rossonero farà le dovute valutazioni al termine della stagione anche sul proprio allenatore.

Milan: stagione difficile per Pioli

Il Milan di Pioli rischia l’esclusione dalla Champions League a causa di quel terribile mese di gennaio che ha portato solo sconfitte eccetto la vittoria con la Fiorentina. La svolta è poi arrivata dopo la prima partita di febbraio, persa con l’Inter nel Derby in campionato. Poi però c’è stato un cambio tattico da parte dell’allenatore che sembrava avesse risolto tutti i problemi del Milan, che ha avuto momenti di vittorie e anche convincenti non subendo mai gol. Ora però la battuta d’arresto in campionato contro la Fiorentina fa ritornare i fantasmi, anche per quello che sarà il futuro del tecnico.

Perché Pioli rischia l’esonero a fine stagione col Milan se le cose si dovessero complicare. La società valuterà solo a fine anno quello che saranno i prossimi risultati della squadra con il tecnico, perché l’obiettivo minimo ora è quello di entrare tra le prime 4 di Serie A per ottenere una qualificazione in Champions League. Senza la Coppa sarà difficile per il club rossonero portare avanti un certo tipo di progetto, perché a quel punto scatterebbe una vera e propria rivoluzione.

Rivoluzione Milan: via Pioli senza Champions

In Champions League la squadra potrebbe ottenere un’importantissima qualificazione ai Quarti di Finale se dovesse superare il turno degli Ottavi con il Tottenham (all’andata vinta 1-0), per questo motivo sarà fondamentale valutare l’operato dell’allenatore in campionato. Ci sono importanti notizie che riguardano ora il futuro di Pioli che può essere esonerato dal Milan senza la Champions.

Infatti, il club rossonero deciderà il futuro del proprio allenatore in base a quelli che saranno i punti e la posizione raggiunta. Al momento la squadra rossonera si trova in zona Champions, ma non sarà facile. Perché sono tante le squadre in pochi punti e soltanto 3 squadre tra le 5 che si stanno giocando un posto riusciranno ad ottenere la qualificazione. L’altro posto spetterà al Napoli che ha un vantaggio troppo ampio al momento.

Milan: la scelta su Pioli

Al momento c’è fiducia in Pioli al Milan anche per il rinnovo ottenuto qualche mese fa. Tutto rimandato al termine della stagione per la decisione finale. In questo momento non c’è nemmeno la possibilità di capire chi potrebbe essere un’eventuale prossimo allenatore dei rossoneri.