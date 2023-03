Real Madrid, addio Benzema: svelato dove giocherà il bomber

Dopo anni all’ombra di Cristiano Ronaldo Karim Benzema è finalmente riuscito a prendersi la scena al Real Madrid, vincendo praticamente da solo la Champions nella passata stagione guadagnandosi un più che meritato pallone d’Oro.

Nonostante questo, comunque, qualcosa di incredibile sarebbe spuntato fuori in merito al suo futuro in Spagna. Stando alle ultime notizie, infatti, a fine stagione Karim Benzema lascerà il Real Madrid dopo aver ricevuto un’offerta a dir poco irrinunciabile da uno dei campionati più emergenti al mondo.

Anche se incredibile la questione sarebbe stata anche -ed addirittura- confermata, visto che è ad oggi il francese non ha ancora firmato il suo rinnovo di contratto con il Real. Il suo addio, dunque, è sempre più probabile.

Futuro Benzema, non rinnova e va via: ecco dove

Il futuro di Karim Benzema è uno degli argomenti più chiacchierati dalle parti del Bernabeu in vista della prossima estate di calciomercato. Al termine di questa stagione il francese terminerà infatti il suo rapporto con il Real Madrid -vista la scadenza di contratto- e ad oggi non c’è ancora nulla di ufficiale in merito al suo rinnovo, nonostante già da diverso tempo le parti sono al lavoro per cercare di trovare un accordo.

Nel corso delle scorse settimane si è parlato proprio di come il francese potesse essere ad un passo dalla tanto attesa firma ma, nelle ultime ore, sono arrivate alcune notizie che avrebbero completamente stravolto le carte di tavola, facendo crollare le certezze di Florentino Perez.

Secondo Relevo, infatti, Karim Benzema potrebbe decidere di non rinnovare il suo contratto con il Real Madrid dopo aver ricevuto un’offerta importante da una club di Saudi Pro League, campionato nel quale milita l’amico Cristiano Ronaldo.

Benzema verso l’Arabia, Real beffato: le ultime

Il prossimo 31 di giugno scadrà il contratto di Karim Benzema con il Real Madrid. Il francese, nonostante stia deludendo un pò le aspettative in questa stagione -forse “pieno” dopo il pallone d’oro-, è comunque fondamentale negli schemi di Carlo Ancelotti, ed è proprio per questo che Florentino Perez punta a rinnovargli il contratto per almeno un altro paio di stagioni.

Fra il numero uno delle Merengues ed il bomber francese si sarebbe però intromesso un club della Saudi Pro League che avrebbe presentato un’offerta quasi irrinunciabile a numero 9 del Real, facendo cadere tutte le certezze di Florentino Perez.

Il club arabo in questione non è stato menzionato, ma l’impressione è che potrebbe essere quello dell’amico Cristiano Ronaldo ma, di concreto, ad oggi non c’è ancora nulla, visto che non è stata confermata l’offerta a Benzema da nessuna delle parti coinvolte.

Se Benzema va via tutto su Haaland: ecco il piano del Real

Qualora l’opzione Saudi Pro League si dovesse concretizzare per il francese il Real Madrid anticiperebbe l’investimento su Haaland nella prossima estate proprio per sopperire alla partenza di Benzema.

Opzione questa poco gradita e che metterebbe in difficoltò Florentino Perez che, nel prossimo calciomercato estivo, avrebbe intenzione di puntare tutto di Jude Bellingham. Solo il tempo, dunque, ci dirà come andrà a finire questa storia.