Milan: il futuro di Pioli è scritto, la decisione del club

Arrivano aggiornamenti che riguardano anche il calciomercato del Milan. Perché la prossima stagione potrebbe subire una rivoluzione importante per il club rossonero.

Le prossime settimane saranno molto interessati per capire che direzione prenderà la società sul progetto rossonero in vista del prossimo anno e del futuro. Perché da un momento all’altro qualcosa potrebbe cambiare.

Ci sono degli sviluppi che intrigano molti, in particolare gli allenatori che si ritrovano senza panchina o che a fine stagione pensano di interrompere il loro percorso. Perché la panchina di un top club italiano può liberarsi.

Calciomercato Milan: la decisione sul futuro di Pioli

Dopo la vittoria del campionato ci si aspettava un altro step successivo da parte di Pioli da allenatore del Milan, ma al momento non sembra essere arrivato, anzi. Perché il club rossonero si ritrova coinvolto in una situazione davvero particolare di stagione. Il campionato sembra ormai essere andato con una distanza di 18 punti dal Napoli in testa alla classifica, ma ora si rischia anche la qualificazione per la prossima Champions League. Perché sono tante le squadre in pochi punti e qualcuna resterà fuori dalla competizione, questo potrebbe penalizzare tanto a livello economico i top club, in particolare il Milan. La società non permetterà che dallo scudetto il club possa non andare nemmeno in Champions il prossimo anno e per questo Pioli e la squadra sono stati avvertiti.

Inoltre, in Coppa Italia c’è stata la brutta eliminazione in casa contro il Torino agli Ottavi e la Supercoppa Italiana è stata persa con un amaro 3-0 a favore dell’Inter in uno dei Derby più brutti degli ultimi anni giocati dalla squadra rossonera. Per questo ora resta soltanto la Champions League e il campionato al Milan e a Pioli che si gioca il suo futuro. La società ha già preso una decisione sul tecnico che ha rinnovato pochi mesi fa con un contratto importante fino al 2025.

Milan: Pioli si gioca il futuro in Champions

La parola per salvare la panchina di Stefano Pioli col Milan dall’esonero si chiama Champions League. Perché il tecnico rossonero dovrà a tutti i modi provare a passare il turno raggiungendo i Quarti di Finale della competizione resistendo del vantaggio di 1-0 ottenuto all’andata a San Siro. Resta la gara di ritorno contro gli Spurs da giocare nelle prossime ore. E’ proprio in questi giorni che si saprà molto del futuro del tecnico.

Milan: attesa per Pioli

Inoltre, il futuro di Pioli al Milan si deciderà anche in campionato ma sempre con la Champions di mezzo. Senza entrare tra le prime 4 in Serie A e strappare un pass per la prossima edizione della Coppa allora sarà addio certo. Non resta che aspettare per capire se Pioli sarà o no ancora l’allenatore del Milan il prossimo anno.