Roma-Juve: cambio obbligato, le ultime sull’infortunio

Aggiornamenti dall’Olimpico riguardo Roma Juve. Infortunio per il calciatore: ecco svelate le sue condizioni.

Nuove indiscrezioni riguardo lo stop del calciatore che è uscito per infortunio. Una brutta tegola per il mister che attende adesso l’esito degli esami per fare un primo punto della situazione.

Roma-Juventus: infortunio per il giocatore

E’ successo tutto dopo la fine del primo tempo con l’allenatore che ha lasciato negli spogliatoi il giocatore. Già durante i primi quarantacinque minuti c’era stato un segnale visto che dalla panchina si era alzato il giocatore per il riscaldamento. Il campo, poi, non è avvenuto subito ma è stato rimandato alla ripresa con il giocatore che è rimasto negli spogliatoi e non è sceso in campo per il secondo tempo.

Ecco come sta il difensore della Juventus Alex Sandro uscito dopo il primo tempo a causa di un infortunio. Il brasiliano non è rientrato in campo nel secondo tempo con Allegri che ha deciso di schierare Bonucci che ha preso il suo posto, posizionandosi al centro della difesa.

Infortunio Alex Sandro Juventus: i dettagli

Le condizioni del difensore della Juventus Alex Sandro saranno valutate meglio nelle prossime ore. Sarà tema di discussione nel post partita con Allegri che potrà chiarire meglio l’accaduto. C’è preoccupazione, anche perché giovedì i bianconeri sono attesi dal match di Europa League contro il Friburgo. Il tecnico dei bianconeri si augura di riavere a disposizione il brasiliano, protagonista nell’ultimo periodo di buone prestazioni. Si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.