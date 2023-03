Tradisce società e tifosi: l’allenatore ha rifiutato il rinnovo

L’ultimo periodo può essere fatale per l’allenatore: futuro già deciso. Dall’inizio di questa stagione si aspettava un campionato molto più importante rispetto al passato e le cose non stanno andando come previsto. La situazione potrebbe cambiare ancora nelle prossime settimane e il futuro potrebbe essere determinante. I tifosi sono su tutte le furie, non sono felici di come sta andando la squadra e quello che potrebbe succedere è molto importante.

L’esonero a fine stagione potrebbe presto diventare ufficiale. La società sta già cercando un sostituto giusto e vuole continuare il percorso di crescita degli ultimi anni.

Serie A, rottura società allenatore: ecco cosa succede

La società sembra aver deciso per il futuro del tecnico dopo le ultime partite non perfette. La classifica è molto complicata e l’ultimo periodo pare aver complicato ancora di più gli obiettivi futuri. Il rischio principale è quello di fallire tutti gli obiettivi stagionali prefissati in estate. Le prossime settimane saranno determinanti per il futuro dell’allenatre e anche della società.

La squadra sembra seguire le direttive dell’allenatore e la società, nonostante i risultati altalenanti era pronta a tenersi stretto il tecnico. Nonostante qualche sconfitta di troppo, gli obiettivi stagionali sono ancora alla portata e potrebbero essere raggiunti.

Secondo le ultime notizie, tra allenatore e società ci sono delle frizioni importanti riguardanti il futuro.

Torino: rottura con Juric, ha rifiutato il rinnovo

Il futuro di Ivan Juric al Torino è in bilico. Il tecnico sta facendo un lavoro importante con i granata, è riuscito a dare un’identità precisa alla squadra, ha saputo migliorare tutti i calciatori e anche il livello tecnico-tattico di tutta la rosa ma ha vedute differenti con la società. Nelle sue idee c’è la voglia di continuare con lo zoccolo duro senza cedere i calciatori migliori ma per la dirigenza è importante anche incassare.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, Ivan Juric ha rifiutato il rinnovo con il Torino. L’allenatore è stato contattato dalla società già nel mese di gennaio e gli è stato proposto un rinnovo con cifre maggiorate del 15%. Il club ha offerto altri due anni di contratto passando dagli attuali 2 milioni a 2.3 milioni di euro a stagione.

Juric, però, per il momento ha preso tempo. Ha chiesto di attendere la fine della stagione prima di decidere definitivamente cosa fare. A fine campionato si siederà al tavolo con Vagnati e Cairo per capire le mosse future. Se gli saranno date garanzie resterà e firmerà il rinnovo, altrimenti dirà addio.

Juric lascia il Torino? Dionisi o Zanetti al suo posto

Il futuro di Ivan Juric al Torino è sempre in bilico. Dall’inizio della stagione, infatti, la situazione è sempre stata in bilico non per i risultati ma per il progetto granata. La società non ha dato ancora garanzie all’allenatore in vista del futuro e lui è “spaventato” dal calciomercato.

In caso di addio di Juric al Torino i due nomi principali sulla scrivania di Vagnati sono Alessio Dionisi o Paolo Zanetti. La continuità del progetto sarà data da un nuovo allenatore che già conosce la Serie A. Tutto rimandato a fine stagione.