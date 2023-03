Inter Lecce, Marotta osserva un top giallorosso: lo prende in estate

L’Inter di Simone Inzaghi affronterà il Lecce al Meazza: occhi puntati sul calciomercato. I nerazzurri sono concentrati solo sul campo per staccarsi nuovamente dal Milan e accorciare sul Napoli in classifica. La dirigenza, però, studierà anche qualche calciatore giallorosso da acquistare nella prossima stagione. La stagione del Lecce è molto importante, la salvezza è ormai solo questione di tempo e tutti i calciatori si sono messi in mostra con prestazioni importanti.

Le ultime notizie di calciomercato Inter individuano un colpo dal Lecce per la prossima stagione. Marotta e Ausilio oggi lo studieranno da vicino e proveranno a prenderlo.

Calciomercato Inter, occhi in casa Lecce: ecco chi arriva

L’Inter sta già vivendo diverse novità di calciomercato. I nerazzurri stanno attraversando una stagione molto particolare, con calciatori che hanno già annunciato il proprio addio e altri che possono lasciare a fine stagione. La dirigenza si è messa in moto per trovare i giusti ricambi dal mercato e sta stilando la lista dei possibili obiettivi.

Simone Inzaghi ha in mente di avviare un nuovo progetto, più importante di quello attuale, ma ha bisogno dell’appoggio della società. Ha chiesto alla dirigenza di non smantellare la rosa, di non perdere lo zoccolo duro ma non è detto che resteranno tutti i big.

Le soluzioni per il futuro in casa nerazzurra potrebbero portare a numerosi cambiamenti. Oggi contro il Lecce sarà il momento di osservare qualche calciatore da portare all’Inter.

Inter su Umtiti: osservato speciale per la difesa

L’addio di Milan Skriniar ha aperto nuovi scenari di calciomercato in casa Inter. Il difensore slovacco è il primo addio importante dell’estate e dopo di lui potrebbero salutare anche altri top player. Marotta e Ausilio si sono messi alla ricerca del sostituto perfetto per fare ad Inzaghi modo di lavorare con una rosa molto forte e competitiva.

Non solo Skriniar: l’Inter può dire addio anche a de Vrij e sta pensando a Samuel Umtiti. Il difensore di proprietà del Barcellona e in prestito al Lecce in questa stagione è tornato su livelli molto importanti, ha risolto pian piano tutti i problemi fisici e ora è di nuovo decisivo e importantissimo. A fine stagione tornerà in blaugrana ma bisognerà trovare una soluzione al suo futuro.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, oggi l’Inter osserverà da vicino Samuel Umtiti.

Umtiti all’Inter in estate? Le cifre

Samuel Umtiti è il nome low cost che l’Inter sta studiando per la difesa. Il classe ’93 ha dimostrato di essere ancora importante e in gran forma e la’esperienza al Lecce è stata decisiva per ritrovare solidità fisica e la qualità che tutti conoscevano.

A fine stagione tornerà al Barcellona ma per partire a titolo definitivo. Ha il contratto in scadenza nel 2026 ma per i blaugrana è sulla lista dei trasferimenti e l’Inter può approfittarne per 5 milioni di euro. Con l’addio di Skriniar e quello possibile di de Vrij, sarà importante andare a prendere un calciatore importante anche per lo spogliatoio.