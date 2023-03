Milan: Pioli ricorda Astori in diretta, il racconto emozionante

Il Milan di Pioli dopo diverse vittorie consecutive cade e perde con la Fiorentina 2-1 al Franchi.

Fiorentina Milan: le parole di Pioli

Al termine della partita, ai microfoni di Sky Sport, sono arrivate le parole di Stefano Pioli dopo Fiorentina Milan:

“Abbiamo preparato la partita con grande attenzione, ma la Fiorentina ha fatto meglio di noi per qualità ed energia per i duelli vinti. Non pensavamo al Tottenham, assolutamente, mai. La Fiorentina ha giocato meglio di noi, non siamo riusciti a fare meglio alcune cose. E’ uno stop che non ci voleva e non volevamo. A Londra in Champions League vogliamo fare una partita diversa, sarà una partita da dentro o fuori. Non contro la prestazione di stasera quella con il Tottenham.

Per me con la Fiorentina è sempre una partita particolare, ancor di più oggi nel ricordo dai 5 anni dalla scomparsa di Astori, ho salutato il fratello prima della partita”.