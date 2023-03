Mercato Inter: il sostituto di Barella arriva dalla Spagna, l’annuncio

Aggiornamenti per quanto riguarda il calciomercato dell’Inter. Marotta ed Ausilio sono a lavoro per la prossima stagione. Hanno già individuato il profilo da prendere al posto di Nicolò Barella, svelati tutti i dettagli.

Servirà una super cessione per finanziare il mercato in entrata. Il candidato a partire è Denzel Dumfries ma nelle ultime ore è spuntata fuori anche l’ipotesi di vendere Barella che interessa in Premier League. Ecco intanto la scelta sul sostituto dell’ex Cagliari.

Calciomercato: Barella al Liverpool, Marotta ha scelto il sostituto

Non è un mistero che il Liverpool voglia Barella nel prossimo calciomercato. L’ex Cagliari sta valutando con estrema attenzione il suo futuro: è tentato nel fare una prima esperienza all’estero in un club prestigioso come quello dei Reds con Klopp che è pronto a rivoluzionare la rosa in vista della prossima stagione. Il manager tedesco ha messo nel mirino il centrocampista dell’Inter.

Intanto la società neroazzurra è a lavoro per individuare l’eventuale sostituto di Barella che potrebbe arrivare nel prossimo calciomercato. E’ la Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, a svelare il nome del giocatore. Si tratta dell’obiettivo numero uno di Marotta che è pronto a portare all’Inter Kessie del Barcellona.

Franck Kessie vuole tornare a Milano. E’ questa la sua volontà manifestata al suo procuratore che da gennaio è a lavoro per accontentarlo. Nel suo futuro può esserci l’Inter che è alle prese con la cessione di Barella. Il centrocampista è pronto a lasciare i neroazzurri a fine stagione. Il Liverpool è disposto a mettere sul piatto una super offerta da 70-80 milioni di euro per strapparlo ai neroazzurri. Marotta non vuole farsi trovare impreparato ed ha già individuato l’eventuale rinforzo a centrocampo che prevede il ritorno in Italia di Kessie che può firmare con l’Inter la prossima stagione.

Kessie all’Inter, i dettagli

Ci sarebbe già un principio d’accordo tra Inter e Barcellona per Kessie. Le parti già lo scorso gennaio avevano provato a chiudere un clamoroso scambio con Brozovic in blaugrana e l’ex Milan in neroazzurro. Poi, per varie vicissitudini, l’affare è saltato. Adesso l’ivoriano è pronto a tornare in Italia e a Milano: può essere il sostituto perfetto di Barella che interessa molto al Liverpool.

Lo stipendio di Kessie è di 6,5 milioni l’anno, una cifra nei parametri dell’Inter che non può sfruttare il bonus del Decreto Crescita visto che il calciatore è stato all’estero soltanto una stagione. Adesso si cerca l’intesa con il Barça che potrebbe decidere di cederlo anche in prestito con diritto di riscatto.