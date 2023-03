Fiorentina: brutto momento alle spalle, Italiano racconta la verità

Torna a vincere la Fiorentina di Italiano al Franchi con una grande partita contro il Milan di Pioli per 2-1.

Fiorentina Milan: le parole di Italiano

Al termine della partita, ai microfoni di Sky Sport, sono arrivate le parole di Vincenzo Italiano dopo Fiorentina Milan:

“E’ stata una vittoria meritata contro una grande squadra. I miei giocatori hanno fatto una grande prestazione. Abbiamo difeso bene su alcune situazioni di gioco dove in altre partite abbiamo perso la partita, come il caso dei corner. Oggi è andata bene perché stavamo tutti concentrati, è giusto anche soffrire in alcuni momenti. Oggi abbiamo sporcato qualsiasi pallone bene e questa cosa è stata positiva.

Abbiamo voluto tutti fortemente la Conference, prima superando i playoff e poi affrontando con grande orgoglio i nostri avversari. Stiamo coinvolgendo tutti e mostrano grande maturità. Tutti stiamo riuscendo a fare prestazioni, sono felice quando qualcuno subentra con la testa giusta. In tante partite abbiamo calciato molto senza mai però trovare il gol, sono mancate concretezza e precisione. Spesso è andata male e abbiamo perso partite non meritando la sconfitta.

Dodo è arrivato dopo 9 mesi di inattività, quando ti alleni da solo non riesci mai ad essere alla pari con gli altri a livello di intensità. Si è fatto male al polpaccio dopo che si stava riprendendo, in quel momento stava perdendo fiducia e l’abbiamo ripreso qui perché puntiamo su di lui”.