Inzaghi sulla graticola, a rischio esonero: c’è la sua risposta in conferenza

Non sono mancate le critiche ad Inzaghi, che portano inevitabilmente al centro del focus, la possibilità di vederlo esonerato dall’Inter.

Un esonero che rischia di concretizzarsi e, nel giorno di vigilia di Inter-Lecce, ha parlato così Simone Inzaghi andando a rispondere alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa.

Quelle che seguono, sono le sue risposte in merito ai rumors sul suo esonero, che si può concretizzare a fine stagione, con diversi nomi nella lista dei desideri di Beppe Marotta, che potrebbero emergere al margine di questo campionato a più bassi che alti dei nerazzurri, in Serie A.

Inter, esonero Inzaghi: il tecnico risponde in conferenza

Al centro delle questioni, nel giorni di vigilia di Inter-Lecce, ci sono i rumors sull’esonero di Inzaghi a far da protagonista ad Appiano Gentile.

Quest’oggi ha parlato in conferenza stampa il tecnico nerazzurro che ha scelto di rispondere alle domande che lo vedono coinvolto, appunto, tra le news di mercato riguardanti gli allenatori e della girandola di panchina che vede il suo nome out dal progetto interista.

Sono venuti fuori diversi nomi, tra cui anche quello dell’ex Conte, ma il posto – almeno fino ad oggi – sembra saldo all’Inter. E della stessa stagione al limite del fallimentare, ha parlato così il tecnico in conferenza stampa, Simone Inzaghi ha risposto sulle voci legate al suo esonero dall’Inter.

Ultime Inter, parla Inzaghi in conferenza

Parla del suo esonero e non solo, Simone Inzaghi, in conferenza stampa. Ecco cos’ha detto quest’oggi, sulla sua situazione all’Inter: “Non abbiamo ottenuto un buon risultato, potevamo fare di meglio in campionato. Abbiamo comunque ottenuto 18 mesi di lavoro in cui sono venute fuori cose buone e dobbiamo raccogliere il meglio di quanto fatto. Abbiamo analizzato gli errori commessi contro il Bologna, adesso ci servirà tanta concentrazione, dobbiamo usare la testa. Siamo di fronte ad un match difficile, contro il Lecce mi aspetto una reazione fatta da grandi uomini”.

Inzaghi parla anche del gruppo squadra, le sue parole sull’Inter

Ha parlato di quella che è l’armonia legata al gruppo Inter e della situazione interna allo spogliatoio. Inzaghi ha rilasciato queste dichiarazioni sul gruppo: “La squadra è unita, ho sempre avuto buone dimostrazioni dal mio team, da parte di tutti. Ci sono sempre squalifiche ed infortuni e di volta in volta alcuni giocatori hanno anche dovuto cambiare ruolo, ma mostrando sempre enorme professionalità nelle mie richieste. Mi hanno sempre dato un’ottima risposta”.