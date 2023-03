Ultim’ora, infortunio duro e tegola: ecco perché non gioca

Ecco perché non gioca uno dei giocatori più importanti dell’intero panorama calcistico, legato al suo ruolo, in Serie A.

Perché è fuori per infortunio e questo, non ha permesso ad uno dei potenziali protagonisti del match che va in scena oggi, di scendere in campo. A difendere la sua squadra, come di consueto, è un assente illustre e a mettere in evidenza la situazione è la sua prima partita fuori dai giochi perché, fino a questo momento, era stato sempre titolare.

Botta durissima nel corso dell’allenamento di rifinitura che ha costretto il tecnico a fargli saltare quello che è il delicato match per gli importanti obiettivi di classifica. Va in tribuna, dopo aver sempre giocato, a favore di chi invece farà il suo esordio in stagione.

Infortunio e tegola: duro colpo in allenamento, l’annuncio

C’è l’annuncio in merito all’infortunio del portiere titolare, tra i migliori del campionato in Serie A.

A favore del portiere che farà il suo esordio oggi, occhio a quelle che sono le condizioni dopo la botta presa e che ha costretto lo stesso estremo difensore ad alzare bandiera bianca, per le sue stesse condizioni fisiche dopo l’infortunio.

Ha preferito così l’allenatore, in stretto contatto con il suo staff tecnico e medico del club. Oggi ha saltato infatti Monza-Empoli, Guglielmo Vicario è andato in tribuna a causa di un infortunio. Al suo posto, tra i pali, si vede Perisan.

Empoli, infortunio Vicario: le condizioni del portiere

Come si nota dalle formazioni ufficiali e da quello che si è visto poi in campo tra Monza-Empoli, con Perisan che ha preso il posto da titolare in campo trovando il suo esordio in Serie A, Guglielmo Vicario è out per infortunio, mandando in apprensione Zanetti. Stesso tecnico dei toscani che ha scelto di andare verso la via precauzionale, mandando Vicario in tribuna per recuperare in vista non solo dei prossimi impegni degli empolesi in campionato, ma anche con l’Italia perché Vicario attende una chance da Mancini e, attraverso la convocazione, potrebbe arrivare per la sfida al Diego Armando Maradona tra Italia e Inghilterra.

Ultime su Vicario, recupera per la Nazionale? I tempi

I tempi di recupero per l’infortunio di Vicario potrebbero comunque essere brevi. È proprio per questo che Zanetti ha scelto di non rischiare, per mettere all’estremo difensore di rientrare quanto prima a disposizione, per non rischiare di incappare in ricadute o in cose peggiori della botta subita al costato. E dunque, per Italia-Inghilterra, non dovrebbero esserci problemi.