5 anni dalla morte di Davide Astori: il ricordo straziante

Sono ormai passati già 5 anni dalla morte di Davide Astori, quel 4 marzo 2018 è un giorno che non sarà mai dimenticato da calciatori e tutti gli addetti ai lavori nel mondo del calcio italiano.

Dopo tuti questi anni il suo ricordo è ancora vivo però, nella fondazione che è stata creata per lui e non solo. Perché continuano ad arrivare tante dichiarazioni sull’ex giocatore italiano.

Questo è sicuramente un giorno triste per i suoi familiari, amici e tutti gli amanti del calcio italiano che hanno vissuto da vicino certi momenti.

Morte Astori: 5 anni dalla scomparsa

Era la mattina di una partita, quando la Fiorentina si trovava a Udine e avrebbe dovuto giocare la partita di Serie A. Una domenica drammatica che ha visto la morte di Davide Astori a soli 31 anni. Ora già sono passati 5 anni da quel terribile momento, perché l’ex giocatore è andato via nel sonno a causa di un problema cardiaco improvviso. Da quel momento in poi ci sono state tante polemiche e processi che hanno riguardato proprio la sua scomparsa, con anche dei colpevoli individuati tra i medici.

Furono tantissime le persone a dare l’ultimo saluto a Davide Astori che era amato da tutti, da quel momento in poi a Firenze hanno voluto omaggiarlo in qualsiasi modo, perché il capitano era diventato parte della tifoseria e dei colori viola.

Davide Astori: il ricordo del fratello e di Sousa

Tra i primi allenatori di Serie A a parlare di Astori a 5 anni dalla sua scomparsa è stato Paulo Sousa, uno degli ultimi arrivati in Italia che ha scelto il progetto Salernitana. Queste le sue dichiarazioni:

“E’ uno di quei drammi che ci fa capire che bisogna vivere bene. Perchè il tempo è poco. Qualcuno pensa che siamo eterni, invece siamo di passaggio. Ricordo che tutti iniziarono a correre avanti e indietro quando arrivò la notizia…terribile!”

A ricordare la morte di Davide Astori è stato anche Bruno Astori, fratello dell’ex calciatore scomparso ormai da 5 anni. Queste le sue parole a Cronache di Spogliatoio:

“Aver visto i suoi ex compagni prendere voli di notte solo per essere presenti al funerale mi ha fatto capire che la genuinità di mio fratello era davvero amata. Non era un fuoriclasse, ma una persona di grandi valori e veri, lui è riuscito a stabilire rapporti solidi in quel mondo. Dopo 5 anni la sua mancanza è ancora più pesante, è un macigno grande non avere un suo parere nella vita quotidiana. Quando abbiamo creato la fondazione ci hanno chiamato in tantissimi tra ex compagni, anche Pioli, Biraghi e Saponara”.

Il messaggio per Astori

Davide Astori è stato un calciatore italiano, ma ancor di più un grande uomo e la nostra redazione vuole ricordarlo con un abbraccio in particolare a tutti i suoi familiari che ancora oggi soffrono per la sua scomparsa.