Calciomercato, è Singo il colpo dell’estate: già deciso

Wilfried Singo non conosce ancora il suo futuro al Torino. Il difensore ivoriano è anche per quest’estate il primo nome sulla lista dei top club. Non si è confermato su livelli a cui ci ha abituato nelle ultime stagioni ma è ancora sul taccuino di tutte le grandi società. L’esterno ivoriano è considerato uno dei migliori prospetti della Serie A e sia in Italia che in Europa lo seguono.

Già è stato tenuto d’occhio per un paio di sessioni di trasferimenti e per l’estate le big ono pronte all’assalto per acquistarlo. Il suo futuro è d nuovo incerto e questa volta può cambiare definitivamente. Potrebbero arrivare accordi importanti per far felici tutti: giocatore compreso.

Calciomercato Torino: le ultime sul futuro di Singo

Il calciomercato del Torino ha è già stato rivoluzionario nella scorsa stagione e non sono da escludere importanti cessioni la prossima estate. In casa granata non sono da escludere nuovi risvolti clamorosi alla fine di questa stagione. Tanti calciatori possono partire: piacciono alle big, sia italiane che europee, e possono partire in estate per cifre importanti.

Ivan Juric vuole capire quale sarà il futuro di Singo. L’allenatore croato ha già chiarito più volte che non vuole scendere di livello. In questa stagione si è lamentato di quanto accaduto perché pensa che la rosa sia meno forte rispetto alla scorsa stagione. Durante l’annata con alti e bassi di questa stagione ha accettato a fatica il cambiamento e per la prossima stagione vuole tenere tutti i calciatori migliori.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Torino sta valutando con cura il futuro di Wilfried Singo. Urbano Cairo e Davide Vagnati non hanno ancora chiare le idee, non sa se cederlo a cifre esorbitanti.

Calciomercato Torino, Juric vuole tenere Singo

Wilfried Singo è uno dei calciatori più seguiti del Torino dalle big. Inter e Juventus sono le squadre maggiormente interessate all’esterno ivoriano e in estate potrebbero . Ivan Juric ha chiesto la sua permanenza, vuole trattenerloper continuare il percorso di crescita e spera che la società assecondi le sue richieste.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, il futuro di Singo si decide non appena terminerà la stagione. La volontà di Juric è molto chiara: tenere tutti i migliori calciatori della rosa su cui costruire lo zoccolo duro. Non intende cedere i migliori e tentare di andare a ricostruire step by step la rosa.

Ecco perché potrebbe nascere un nuovo scontro con la società che, invece, non chiude mai le porte ad una possibile cessione di uno o due dei calciatori migliori per far cassa e ricostruire.

Futuro Singo al Torino: rinnovo o cessione

Il rinnovo di Singo è la prima richiesta di mercato di Juric al Torino. L’esterno ivoriano classe 2000 è una delle frecce più forti del campionato di Serie A e potrebbe essere ancora una volta nel mirino delle big.

Alle giuste cifre, però, sembra che il Torino sia intenzionato a cederlo. Attualmente Singo ha il contratto in scadenza nel 2024 e solo per 20 milioni Cairo può pensare di dirgli addio.