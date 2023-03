Calciomercato Juventus: colpo dalla Fiorentina, l’annuncio

Ci sono notizie di calciomercato che arrivano dopo Fiorentina Milan che riguardano anche la Juventus e le strategie di mercato dei bianconeri.

La società lavora per quella che sarà la prossima stagione e ha messo diversi obiettivi di Serie A nel mirino in vista delle prossime settimane.

Il club già sta progettando il futuro e ora vuole fare le cose al meglio per risanare i conti e rendere competitiva la squadra.

Calciomercato Juve: colpo dalla Fiorentina

In tutti i reparti la Juventus dovrà fare delle manovre per completare la rosa in vista del prossimo anno. Ci sono novità importanti che riguardano proprio la società bianconera e un giocatore che è finito nel mirino in questi mesi. Sono diverse le scelte messe nel mirino dal club per il prossimo anno e bisognerà capire come andrà a finire prima il processo che riguardano le plusvalenze. In base a certi obiettivi raggiunti a fine stagione, la società farà delle valutazioni di mercato e si muoverà di conseguenza per provare a chiudere diversi affari.

Intanto, alcuni obiettivi potrebbero lo stesso arrivare in bianconero in base a delle trattative che verranno intavolate dalla società. Già in queste settimane la Juventus si è fatta avanti per Igor della Fiorentina. Perché la società bianconera dovrà cambiare e non poco in fase difensiva in vista del prossimo anno e la società è pronta a chiudere diversi colpi importanti. La Juve cambierà in difesa perché Bonucci è ormai verso la fine della sua avventura in bianconero e inoltre anche altri giocatori sono in uscita.

Juventus: Igor della Fiorentina nel mirino

Importanti notizie che riguardano il possibile trasferimento di Igor dalla Fiorentina alla Juventus. Perché il calciatore è in scadenza di contratto con i viola nel 2024 e c’è la volontà da parte di prolungare ancora con lui. Perché l’intenzione della società di Commisso è quello di vendere il giocatore ad un prezzo maggiore e non rischiare di perderlo a zero o svenderlo.

Per questo motivo, secondo quanto riportato da La Repubblica, Igor può firmare il rinnovo con la Fiorentina e poi andare alla Juventus. Nelle prossime settimane arriveranno novità su quello che sarà il futuro del giocatore, con la scelta anche dello stesso difensore centrale.

Calciomercato: il prezzo di Igor alla Juventus

Arrivato soltanto per circa 5 milioni di euro alla Fiorentina, ora il club viola potrebbe venderlo dopo pochi anni per circa 15-20 milioni di euro. Infatti, la Juventus se vorrà acquistare Igor dovrà versare questa cifra alla società di Commisso in vista della prossima estate. Già nei prossimi mesi si proverà ad intavolare una trattativa per provare a capire le condizioni e la disponibilità da parte del club viola.