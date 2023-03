Calciomercato Juve: arriva l’annuncio sul rinnovo

Ultimissimi aggiornamenti sul calciomercato Juventus con la dirigenza a lavoro per la prossima stagione. Ecco l’annuncio in merito al prolungamento di contratto del calciatore.

Sotto la gestione di Allegri è tornato ad essere un giocatore importante. Il nuovo ruolo l’ha rivitalizzato, ecco perché adesso molte più squadre l’hanno messo nel mirino per la prossima stagione. Ecco la decisione della Juve in merito al prolungamento di contratto.

Scanavino è a lavoro insieme ai dirigenti per costruire la Juventus del futuro. Intanto la società dovrà trovare una soluzione riguardo i contratti in scadenza. Oltre a Di Maria bisognerà decidere anche il futuro di Alex Sandro, Cuadrado e Rabiot. Ecco la decisione del club.

Calciomercato Juve: la decisione sul rinnovo

La Juve del futuro guarda ai giovani talenti. La dirigenza ha tracciato la linea per la prossima stagione: si punterà su una rosa di under 25 con qualche elemento di esperienza all’interno della rosa. Ecco perché c’è la volontà della dirigenza di chiudere quanto prima il capitolo relativo ai rinnovi di contratto. La priorità assoluta è trovare un accordo con Angel Di Maria che rappresenta un valore aggiunto per la Juve del futuro. Successivamente si proverà a trattare per la permanenza di Rabiot che in questa stagione sta sorprendendo.

Discorso diverso, invece, per quanto riguarda Cuadrado e Alex Sandro. Il colombiano, infatti, non proseguirà la sua esperienza in bianconera. Le strade sono destinate a dividersi visto che la Juve non è intenzionata a trattare il prolungamento alle stesse cifre di adesso. L’offerta a ribasso non sarebbe gradita dal giocatore che sta valutando altre piste per il suo futuro.

Intanto quello più vicino al rinnovo con la Juventus è il difensore Alex Sandro. All’interno dell’accordo, infatti, c’è una clausola per il prolungamento al 50 per cento complessive di presenze stagionali. Al brasiliano è stato già comunicato tutto: c’è la volontà della società di blindarlo. Il nuovo modulo ha garantito maggiore minutaggio con l’ex Porto che è diventato un punto fermo della nuova difesa a 3 bianconera.

Rinnovo Alex Sandro Juventus, i dettagli

Il difensore della Juventus Alex Sandro è ad un passo dal rinnovo. E’ questa la decisione della società che ha già comunicato al ragazzo l’intenzione di andare avanti insieme per il futuro. A sorpresa, come riporta il Corriere di Torino, la posizione del brasiliano è stata rivalutata. L’ex Porto, che fino a qualche tempo fa era ad un passo dall’addio, è considerato un jolly da usare anche come terzo centrale di sinistra.