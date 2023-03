Inter, scontro società-Inzaghi sul futuro: scelta fatta

Il futuro in stagione dell’Inter decide anche le mosse di calciomercato. I nerazzurri vogliono costruire la rosa più forte possibile per tornare a lottare per tutte le competizioni e ridurre i picchi di gap così ampi rispetto alle altre squadre. In questa stagione si è arrivati a toccare il -18 dal Napoli e per la società è anche colpa dell’allenatore che, invece, chiede rinforzi per avere una rosa più forte.

L’Inter si è già iniziata a muovere sul mercato per sostituire i partenti. Le mosse della prossima stagione potrebbero portare ad una rivoluzione decisa. Inzaghi e la dirigenza si incontreranno a fine campionato per tirare le somme.

Calciomercato Inter, scontro società-Inzaghi sul futuro

L’Inter ha una delle rose più forti della Serie A. Ma ci sono tante cose da sistemare in vista della prossima stagione e potrebbero esserci novità molto importanti. La società sta facendo valutazioni molto importanti su quello che potrebbe accadere e su come potrà migliorare la rosa tenendo sotto controllo le spese a bilancio. Sarà decisivo riuscire a non incappare in problemi economici che potrebbero portare a danni nel futuro.

Il calciomercato dell’Inter è già entrato nel vivo e può cambiare il volto alla squadra di Simone Inzaghi. Ci sono tanti calciatori che potrebbero cambiare maglia. Gli uomini meno utilizzati dal tecnico sono pronti a dire addio.

Secondo le ultime notizie, la società dell’Inter e Simone Inzaghi hanno vedute diverse sul calciomercato.

Inter de Vrij: la mossa di calciomercato

Quale sarà il futuro di Stefan de Vrij con l’Inter? Il difensore olandese sta decidendo in questi ultimi mesi di stagione se conviene restare in nerazzurro e chiudere la carriera a Milano o se provare una nuova avventura. Quest’anno ha perso il posto da titolare, con Simone Inzaghi che spesso gli ha preferito Francesco Acerbi.

Secondo quanto riferisce TMW, Stefan de Vrij sta ancora decidendo il suo futuro. Con Inzaghi sa di non essere più imprescindibile, sa che non è più il titolare inamovibile e in più senza Skriniar a partire dalla prossima stagione potrebbe perdere anche la solidità che la coppia di centrali aveva consolidato negli ultimi anni.

Il contratto di de Vrij con l’Inter scade a fine stagione e dovrà decidere anche lui se andare via a zero o accettare l’offerta di rinnovo del club.

Inter, offerto il rinnovo a de Vrij: le cifre

L’Inter vuole continuare a puntare su Stefan de Vrij per la prossima stagione. Il difensore olandese ha perso la titolarità ma è ancora molto importante per lo spogliatoio. Simone Inzaghi gli ha fatto capire che non sarà il titolare della prossima stagione e che è pronto a scegliere altri calciatori ma per la società è ancora un calciatore importante.

Attualmente percepisce 4,2 milioni di euro a stagione e il rinnovo offerto dall’Inter è un biennale alle stesse cifre attuali. Ora spetta al calciatore decidere se accettare o meno l’offerta.