Problema grosso prima del match: che tegola, il motivo dell’esclusione

Svelato il motivo dell’esclusione, forfait all’ultimo che manda in apprensione il tecnico. Nel corso della partita stessa, è stato svelato il vero motivo dell’esclusione del giocatore.

Non ha potuto prendere parte al match il giocatore che ha subìto un infortunio e che non ha potuto essere a disposizione del match. Era stato scelto come titolare, come di consueto perché è uno degli inamovibili per il suo allenatore, in questo momento.

Ha bisogno di fare punti e di macinare risultati, per inseguire una classifica che rischia di scappare dalle mani per quello che è l’obiettivo di un piazzamento in Champions League. Di seguito, svelate le condizioni del giocatore che è stato escluso a causa dell’infortunio, prima del match di questa sera.

Infortunio poco prima del match: la notizia sulle condizioni

Arriva la notizia sulle condizioni del giocatore che, a pochi istanti dal match, ha alzato bandiera bianca.

Non ha potuto dare la sua disponibilità al match, uno dei titolarissimi di quello che sarebbe poi stato il match in programma al Gewiss Stadium nell’anticipo della 25a giornata di Serie A, del sabato, alle 18.

Si tratta infatti di Davide Zappacosta, finito ai box per infortunio e che non è a disposizione del match tra Atalanta-Udinese. Notizie che arriva all’ultimo e che ha costretto Gasperini a scegliere un’altra soluzione per la sua formazione titolare.

Atalanta, infortunio Zappacosta: out con l’Udinese all’ultimo

Doveva scendere in campo alle 18, era stato scelto come titolare in Atalanta-Udinese: out Zappacosta per infortunio, Gian Piero Gasperini è stato costretto al cambio all’ultimo minuto. Al suo posto, si vede infatti Ruggeri nelle formazioni ufficiali del match. Secondo quanto è trapelato nei minuti che hanno anticipato la sfida tra Atalanta e Udinese, si tratterebbe per lui di un infortunio muscolare e che non gli ha permesso di essere al top per sfidare i bianconeri. Gasperini spera non sia nulla di grave ma, nei prossimi giorni o magari già nelle prossime ore, arriveranno aggiornamenti sulle sue condizioni.

Ultime Atalanta, Zappacosta fuori a lungo? Le ipotesi

La tegola per l’infortunio di Zappacosta sarebbe grossa, sia per l’Atalanta, che per i suoi fantallenatori. Perché se dovesse confermarsi il problema di natura muscolare, Zappacosta potrebbe dover saltare la prossima sfida che è delicatissima ed è contro la capolista Napoli, al Diego Armando Maradona. Gasperini spera di poter contare su di lui e sulla sua esperienza, considerando quella che è la voglia di piazzare un obiettivo importante di classifica, ritrovando i punti che servono per restare in coda delle big di Serie A che scappano, per la corsa Champions ed Europa League.