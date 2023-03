Spalletti su tutte le furie dopo Napoli Lazio: “Tutto male”

Il Napoli di Luciano Spalletti cade in casa contro la Lazio di Maurizio Sarri. La prima sconfitta in casa è avvenuta dopo una prestazione non all’altezza delle aspettative e dopo 90 minuti con poca intensità e poca incisività. Lo 0-1 firmato da Vecino, invece, aumenta le chance della Lazio di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League.

Il Napoli perde in casa per la prima volta e concede a Inter e Milan di accorciare le distanze. In caso di vittoria contro Lecce e Fiorentina, le due squadre milanesi potrebbero portarsi a -15 dalla vetta.

Il Napoli perde contro la Lazio: l’analisi di Spalletti

Al termine di Napoli Lazio, Luciano Spalletti ha analizzato l’amara sconfitta ai microfoni di DAZN. Il tecnico si è detto insoddisfatto del risultato ma soddisfatto della prestazione generale dei suoi. Ha chiesto, però, miglioramenti immediati per continuare a tenere il cammino di questi mesi di Serie A.

“Abbiamo trovato una squadra molto precisa in tutte le copertrue negli spazi. Ci hanno lasciato scoperti gli esterni e siamo andati a giocare in quella porzione di campo ma non siamo stati bravi a scegliere. Più e più volte abbiamo liberato il calciatore sulla linea difensiva ma abbiamo sbagliato le decisioni. Il pareggio era la cosa corretta e più giusta. Ci è successo delle volte di non accontentarci del pari e le abbiamo vinte, questa sera è andata male. Dobbiamo accettarlo”.

Tradito da Vecino? “Ognuno deve fare il meglio che può. Il rapporto recente non intacca la voglia di portare a casa punti“.

Spalletti nervoso dopo la sconfitta del Napoli: le parole

Luciano Spalletti, poi, ha analizzato la sconfitta del Napoli e tutto ciò che non è andato.

“Abbiamo palleggiato in maniera più sporca del solito e spesso abbiamo forzato le uscite laterali. Siamo andati dove loro ci lasciavano linee di gioco ma non siamo riusciti a far bene. C’era la possibilità di andare anche in mezzo, ma siamo stati poco pazienti”.

Secondo tempo? “Abbiamo tentato di fare le stesse cose del primo tempo ma con più qualità. Abbiamo chiamato più i centrocampisti incontro al centrale che si liberava per giocare palla ma a livello di qualità potevamo fare di più. Potevamo fare più giocate di prima. Chiaramente ci è mancata qualità nel palleggio per puntare la linea difensiva“.

Spalletti dopo Napoli Lazio: “Lavoreremo meglio”

Luciano Spalletti, poi, ha parlato delle soluzioni da trovare in vista della prossima partita, contro l’Atalanta.

“La gara nonè stata modificata da chi entrato dalla panchina. È sicuramente molto difficile entrare e cambiare la gara, a noi è capitato molte volte che accadesse. Stasera chi è entrato si è un pochino adeguato allo scorrere della partita. Si poteva fare qualcosa di meglio nella qualità del passaggio”.

Come si lavora in settimana? “Si lavora come si fa sempre, ma non ho dubbi che ci sarà il giusto atteggiamento. Me lo dimostra come sono rientrati nello spogliatoio, lavoreremo ed analizzeremo la gara“.