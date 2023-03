Serie A, colpo dal Real Madrid: firma per gli azzurri

L’asse Italia-Spagna è particolarmente rovente in queste settimane, soprattutto per quanto concerne il calciomercato. I contatti fra i club di queste due nazioni si sono infatti intensificati in maniera importante, come confermano anche le ultime -clamorose- indiscrezioni.

Secondo alcuni media nazionali, infatti, gli azzurri hanno chiuso un super colpo dal Real Madrid, raggiungendo l’accordo per l’approdo del giocatore in Serie A nella prossima finestra estiva di calciomercato.

Non è ancora giunto il momento di parlare di firma, ma l’impressione è che la fumata bianca ci potrà essere davvero molto presto, visto che ci sono da limare prima gli ultimissimi dettagli prima di mettere nero su bianco quanto accordato.

Serie A, gli azzurri vogliono il giocatore del Real: le ultime

La stagione deve ancora finire ma i fili del calciomercato estivo sono già in azione, come confermato dai contatti fra gli azzurri ed il Real Madrid per il trasferimento del giocatore in Serie A. Il club italiano ha infatti intenzione di rinforzare la propria rosa nella prossima stagione con uno degli uomini dei Blancos che, però, in questa annata sotto la guida di Carlo Ancelotti non è riuscito a trovare quella continuità che lo ha contraddistinto in passato.

Qualcosa col tecnico italiano sembra dunque essersi rotto, ed è proprio per questo motivo che il club di Serie A sarebbe pronto a sfruttare a proprio favore questa situazione per cercare di portare il talento in Italia.

Dopo il tentativo fatto a gennaio il club è dunque pronto a tornare forte sul giocatore anche in estate, come confermato da fichajes.net. Secondo il portare spagnolo, infatti, la Lazio è sempre più decisa ad affondare il colpo decisivo per portare in Serie A Mariano Diaz dal Real Madrid.

Lazio, Diaz nuovo vice Immobile: ecco come può arrivare

In questi anni, soprattutto dall’arrivo di Sarri, dalle parti di Formello è sempre mancato quel giocatore che potesse sopperire all’assenza di Ciro Immobile quando infortunato o perchè stanco. L’attuale tecnico biancoceleste ha più volte ribadito questa cosa a Lotito che, anche se con un pò di ritardo, è pronto ad accogliere le richieste del proprio mister.

Secondo i media spagnoli, infatti, la Lazio potrebbe sfruttare la scadenza di contratto di Mariano Diaz col Real Madrid per portare in Serie A il domenicano ed assegnargli proprio il ruolo di vice Immobile.

I biancocelesti seguono l’attaccante dei Blancos già da diverso tempo e, nelle prossime settimane, potrebbe esserci il primo approccio ufficiale al suo entourage per valutare la fattibilità dell’operazione.

Non solo Lazio: altri due club di Serie A vogliono Mariano Diaz

La Lazio non è l’unico club sulle tracce delle domenicano del Real Madrid. Stando alle ultime notizie, infatti, in Serie A anche Torino ed Atalanta seguono Mariano Diaz in vista della prossima estate. I biancocelesti, dunque, per battere la concorrenza ed ingaggiare l’attaccante devono velocizzare le operazioni con gli agenti del giocatore.