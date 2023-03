Milan, trovato l’erede di Theo: firma dall’Arsenal

Il calciomercato estivo del Milan vedrà andar via Theo Hernandez? Scelto l’erede. I rossoneri non stanno vivendo una stagione memorabile in Serie A e in caso di mancato approdo in Champions League dalla porta principale potrebbe essere necessaria una rifondazione da capo. Non sono da escludere colpi di grande livello, così come non sono impensabili addii clamorosi.

In casa Milan è già iniziata la rivoluzione con l’acquisto di sempre più calciatori giovani che possano migliorare la rosa. La dirigenza, intanto, ha deciso di dire addio ad alcuni dei calciatori più importanti per incassare cifre super e poi reinvestirle sul mercato.

Calciomercato Milan, colpo dall’Arsenal: le ultime

Il Milan è già al centro di molte possibilità di affari che possono concludersi nel calciomercato estivo. I rossoneri vogliono completare al meglio la stagione per poi ricostruire completamente la rosa e iniziare un nuovo progetto. L’obiettivo è quello di mettere in piedi una squadra giovane e più forte di quella attuale con la possibilità di lottare per tutto l’anno calcistico su tutti i trofei.

Dopo le delusioni di questa stagione in Serie A, Coppa Italia e in Supercoppa Italiana, la società ha deciso di iniziare a guardare al futuro. Per la prossima annata ci sono già diversi nomi che possono dire addio, anche i senatori. La dirigenza rossonera vuole farsi trovare pronta e sta studiando i primi colpi da portare a Milanello.

Secondo le ultime notizie di calciomercato, il Milan ha già deciso chi sarà l’erede di Theo Hernandez: arriva dall’Arsenal.

Calciomercato Milan, occhi su Nuno Tavares: i dettagli

Il Milan sta studiando il profilo di Nuno Tavares dell’Arsenal. Il difensore portoghese classe 2000 è considerato uno dei migliori esterni sinistri al mondo ma il suo futuro è ancora in bilico. In questa stagione sta giocando al Marsiglia e si sta ritagliando un posto importante nel grande calcio europeo. Arrivato all’Arsenal dal Benfica con grandi numeri, non è stato mai preso in considerazione da Arteta.

Secondo quanto riferisce Sport, in estate Nuno Tavares tornerà all’Arsenal e da lì si deciderà il suo futuro. Difficilmente resterà a Londra e per la sua carriera si possono aprire molteplici strade.

Non è da escludre che il Milan possa fare un pensiero serio su Nuno Tavares. 23 anni appena compiuti, sta disputando una stagione ad altissimi livelli con Igor Tudor e potrebbe diventare l’erede di Theo Hernandez. Per il francese non sono mai dome le voci di un possibile addio e in caso di offerta irrinunciabile, il Milan sarà costretto a pensarci.

Milan su Nuno Tavares: il Marsiglia spinge per acquistarlo

Nuno Tavares può diventare l’obiettivo numero uno del Milan. Con 6 reti in 27 presenze stagionali conferma le sue qualità offensive che con il nuovo 3-4-2-1 di Stefano Pioli potrebbero sposarsi alla perfezione.

Il Marsiglia, però, vuole fare un tentativo per prendere a titolo definitivo Nuno Tavares dall’Arsenal. I Gunners lo avevano pagato 8 milioni dal Benfica e ora possono cederlo quasi al triplo. Per 20 milioni gli diranno addio: il Marsiglia spinge ma il Milan resta alla finestra.