Dybala inguaia la Juventus: “Sapete cosa hanno fatto?”

Dichiarazioni scottanti di Paulo Dybala, in merito alla Juventus, che finisce nei guai.

Non basta solo il caos plusvalenze, alla vigilia di Juventus-Roma, si toglie più di qualche sassolino dalla scarpa la stessa Joya, calciatore mandato via a causa dei problemi finanziari che hanno costretto alla separazione, per scelte reciproche.

Un addio amaro quello che ha vissuto alla Juventus, con le lacrime d’addio che non sono mancate allo Stadium. Stesso Allianz Stadium che ha vissuto già da avversario ma, nella settimana che porta a Roma-Juventus, arrivano pesanti dichiarazioni da parte dell’ex bianconero, proprio ai danni della società della Juventus che non se la sta passando benissimo, a livello giudiziario, tanto da aver visto una sanzione pesantissima come la penalizzazione di ben 15 punti.

Juventus, Dybala distrugge i bianconeri: ecco cos’ha detto

Arrivano pesanti dichiarazioni proprio nei giorni che anticipano quella che sarà la grande sfida di domenica sera all’Olimpico, tra due rivali storiche come Roma e Juventus.

I due club si sfideranno e hanno una cosa in comune, tra la tifoseria, che è l’amore per Paulo Dybala. La stessa Joya argentina è rinata in giallorosso, dopo un periodo di più bassi che alti di recente, alla Juve, che ha portato alla separazione.

Dietro alla separazione dalla Juventus però, non sembrano esserci solo cose sulla questione del progetto tecnico. Perché Dybala ha attriti finanziari con la Juventus, che ha svelato proprio in questi giorni di vigilia, con scottanti dichiarazioni contro la società piemontese.

Sentite Dybala: “La Juventus mi deve ancora dare 3 milioni”

L’amore di Paulo Dybala per i tifosi della Juventus non si può nascondere e niente cambierà in tal senso, ma non si può di certo dire lo stesso della società che lo ha messo alle porte. Con alcuni problemi importanti che la Juventus ha avuto nel corso di questa stagione, attraverso le indagini della Procura Federale che hanno portato al clamoroso -15, arrivano nuove pesantissime dichiarazioni di Dybala, ai danni proprio della Juve: “Il club non mi ha ancora pagato tre milioni”, dice la Joya nel corso dell’audizione in merito al caso stipendi che riguarda la Juventus.

Le parole di Dybala sulla Juventus

Quelle che seguono, sono le parole di Dybala, ai danni della Juventus e che sono state riportate da La Repubblica. Ecco cos’ha detto: “Per la questione stipendi del 2021, la Juventus mi deve ancora pagare tre milioni. Ad aprile 2023 ha la sua ultima chance per pagarli, altrimenti l’avvocato procederà. Io non voglio fare nessuna causa, preferirei evitare problemi sia per me che per la Juventus”.