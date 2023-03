Serie A: guai per il club, l’allenatore perde 3 titolari

Arrivano notizie preoccupanti per l’allenatore e i tifosi. Perché i nerazzurri devono uscire da un periodo difficile e ora dovranno farlo anche senza giocatori importanti infortunati.

Il club si aspetta una reazione della squadra e dovrà farlo in una partita non facile, perché si scende in campo contro una squadra ostica che alla partita d’andata ha dato anche del filo da torcere.

La situazione si sta complicando sempre di più con la società che dovrà fare delle scelte importanti in vista del termine della stagione, ma tutto passa per questi prossimi mesi di campionato.

Serie A: infortuni seri per il club

E’ un momento difficile per il club che ora deve provare ad uscire da questa situazione di classifica, perché la lotta alla Champions League si sta complicando sempre di più in vista del finale di stagione che sarà incandescente. Sono 5 squadre per 3 posti e tutte in 6 punti. Dietro a tutto a questo piccolo trenino di squadre c’è l’Atalanta di Gasperini con 41 punti che è scivolata indietro dopo che nelle ultime 4 partite di campionato ha totalizzato soltanto 3 punti con 3 sconfitte inaspettate. Ora dovrà provare a rimontare il club per rimettersi in gioco in questi ultimi mesi dove ci saranno 14 partite che saranno affrontate in un modo diverso si spera da parte di tutto l’ambiente.

Ma non è facile però per la squadra bergamasca, che quest’anno è stata colpita da tantissimi infortuni che hanno fatto perdere spesso punti importanti all’Atalanta che ora dovrà rimontare come già capitato ad inizio gennaio. Servirà un filotto di partite e la migliore condizioni dei top calciatori che sono un po’ calati dopo grandi prestazioni di continuità. Per farlo però non si potrà contare su alcuni giocatori considerati centrali del progetto tecnico dell’allenatore.

Atalanta: infortuni di Zapata, Palomino e Scalvini, le condizioni

A parlare è stato Gasperini in conferenza stampa sugli infortuni di Scalvini, Paolomino e Zapata nell’Atalanta. L’allenatore ha preso parola alla vigilia della prossima partita di Serie A che si giocherà contro l’Udinese e dato un anticipo di quelle che saranno le scelte da fare in campo vista la situazione d’emergenza del club.

“Domani mancheranno anche Scalvini, Zapata e Palomino. Non so se recupereranno per l’altra partita contro il Napoli, noi abbiamo tutte le attenzioni concentrate sulla partita contro l’Udinese”.

Probabili formazioni Atalanta Udinese

Visti gli infortuni di Palomino, Scalvini e Zapata nell’Atalanta, dovrebbero essere queste le scelte di Gasperini e anche quelle di Tudor, per la partita di Serie A. Le probabili formazioni Atalanta Udinese: